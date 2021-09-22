БелТПП и ЕЭК обсудили организацию совместных деловых мероприятий

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелТПП и ЕЭК обсудили вопросы организации совместных деловых мероприятий. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

"Участники переговоров рассмотрели перспективы взаимодействия БелТПП и ЕЭК, вопросы организации совместных деловых мероприятий, обмена информацией о проектах в сфере электронной торговли. В частности, представители ЕЭК проинформировали председателя БелТПП о ходе реализации пилотного проекта "Торговля без границ" на базе платформы "Евразийская сеть бизнес-партнеров", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили необходимость формирования скоординированной политики ЕАЭС в рамках климатической повестки и недопущения дискриминации отечественных товаров на зарубежных рынках в связи с введением механизмов трансграничного углеродного регулирования.-0-