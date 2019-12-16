БелТПП и ГТК подписали соглашение о сотрудничестве

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата и Государственный таможенный комитет подписали сегодня соглашение о сотрудничестве, которое, как ожидается, будет способствовать переходу на более высокий качественный уровень оказания услуг для белорусского бизнеса, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель БелТПП Владимир Улахович отметил, что уже сегодня стороны сотрудничают по целому ряду направлений. "Прежде всего, это выдача сертификатов страны происхождения. Довольно плотное сотрудничество ведется по вопросам заключения соглашений о зонах свободной торговли. Сегодня мы уже работаем в рамках зоны свободной торговли с Вьетнамом, не так давно начал работать договор о зоне свободной торговли с Ираном, несколько недель назад подписано временное соглашение с Сингапуром. Активно ведется работа по такому же договору с Египтом, Израилем", - отметил Владимир Улахович.

Еще один важный вопрос - переход на безбумажную торговлю. "В этой связи мы активно работаем над созданием многофункционального кабинета каждого предприятия, которое входит в палату. Здесь у нас тоже есть полное взаимопонимание с ГТК", - сказал председатель палаты.

После подписания соглашения о сотрудничестве стороны намерены совместными усилиями решать целый ряд вопросов, в том числе совершенствовать законодательную базу. "Кроме того, это общие мероприятия, совершенствование процедуры получения сертификата и принятие сертификата страны происхождения, вопросы по карнетам АТА, временный облегченный ввоз продукции", - добавил Владимир Улахович.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Государственным таможенным комитетом проводит сегодня круглый стол по актуальным вопросам преференциальной торговли Беларуси, на котором будут рассмотрены перспективы развития торгово-экономических отношений с Сербией, механизмы поддержки реализации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, вопросы, связанные с применением системы зарегистрированных экспортеров для самостоятельного декларирования происхождения белорусских товаров, экспортируемых в Норвегию и Швейцарию, а также перспективы применения электронных систем подтверждения происхождения товаров в рамках соглашений о свободной торговле.-0-