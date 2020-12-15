БелТПП и Корейская ассоциация международной торговли подписали соглашение о сотрудничестве

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Корейской ассоциацией международной торговли (КИТА) подписано председателем БелТПП Владимиром Улаховичем и председателем КИТА Ким Енг Джу в ходе встречи в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Соглашение предусматривает совместную организацию бизнес-миссий, проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий в Беларуси и Республике Корея, а также взаимодействие БелТПП и КИТА по вопросам создания делового совета для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического сотрудничества. Стороны будут содействовать белорусским и корейским организациям и предприятиям в развитии всех направлений внешнеэкономической деятельности.

В онлайн-встрече принял участие посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков. Участники встречи обсудили перспективные направления расширения взаимодействия предприятий и организаций двух стран, возможности проведения в 2021 году первого заседания делового совета и других мероприятий с участием бизнес-кругов Беларуси и Республики Корея.-0-