БелТПП и Республиканский союз участников таможенных отношений договорились о сотрудничестве

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве подписано между Белорусской торгово-промышленной палатой и Республиканским союзом участников таможенных отношений. Подписание состоялось во время Х Международной научно-практической конференции "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность", сообщили корреспонденту БЕЛТА в союзе.
"Белорусская торгово-промышленная палата и Республиканский союз участников таможенных отношений договорились развивать сотрудничество с целью координации совместных усилий для эффективного содействия субъектам предпринимательской деятельности в совершенствовании таможенных отношений", - рассказали в союзе.
В числе задач сотрудничества - создание условий для эффективного функционирования таможенной системы и развития таможенного дела, продвижение продукции на внутренних и внешних рынках, обеспечение законных интересов субъектов в сфере таможенных отношений, а также развитие предпринимательской инициативы.
Х Международная научно-практическая конференция "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность" проходит сегодня в Минске. Она посвящена обсуждению норм международных и национальных правовых актов в сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрению перспектив совершенствования нормативной базы и правоприменительной практики в области таможенного дела. Программа конференции предусматривает обсуждение таких тем, как совершенствование таможенного транзита в ЕАЭС, современные технологии таможенного администрирования, развитие логистической системы и транзитного потенциала в Беларуси, многофункциональная роль таможенной службы в актуальных вызовах для международного бизнеса, интеграционные процессы международной торговли. Особое внимание на форуме уделено правоприменительной практике исполнения таможенного законодательства, инновационным инструментам развития таможенного дела, развитию деятельности некоммерческих организаций в таможенной сфере.-0-