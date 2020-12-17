БелТПП и Торговая палата Гватемалы подписали меморандум о сотрудничестве

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Гватемалы прошла в онлайн-формате. Документ подписали председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торговой палаты Гватемалы Хорхе Брис Абуларач, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

БелТПП и Торговая палата Гватемалы договорились способствовать укреплению белорусско-гватемальских торгово-экономических отношений, оказывать друг другу содействие в организации выставочно-ярмарочных мероприятий в двух странах, на постоянной основе обмениваться информацией по вопросам экономического развития и ведения бизнеса в Беларуси и Гватемале, совместно принимать участие в мероприятиях, направленных на установление и развитие контактов деловых кругов. Также в планах поиск перспективных сфер и направлений для развития двустороннего взаимодействия и расширения партнерских связей бизнеса.

Во время онлайн-церемонии были рассмотрены возможности проведения деловых и выставочно-ярмарочных мероприятий с участием предприятий Беларуси и Гватемалы, организации обмена деловыми миссиями, вопросы взаимодействия торгово-промышленных палат и дипломатических представительств двух стран для содействия установлению бизнес-контактов.-0-