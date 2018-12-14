БелТПП намерена продолжить образовательный курс для предприятий-экспортеров

14 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Первый образовательный, или бизнес-курс проекта Белорусской торгово-промышленной палаты "Школа экспорта" прошел с 28 сентября по 23 ноября, в дальнейшем он будет продолжен. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович перед вручением сертификатов слушателям курса, передает корреспондент БЕЛТА.

"На глобальном рынке возрастает конкуренция. У нашей страны амбициозный план - сбалансировать экспортный портфель в том числе за счет продвижения нашей продукции на рынки стран Дальней дуги. Эта работа требует качественного подхода. Самое главное, что можем сделать, - подготовить людей. Мы столкнулись с тем, что нашим специалистам не хватает компетенций в отдельных вопросах, появилась необходимость вернуться к технологии продвижения экспорта. Организовали "Школу экспорта", - отметил Владимир Улахович.

БелТПП будет и в дальнейшем проводить бизнес-курс для отечественных субъектов хозяйствования на безвозмездной основе. "Мы видим, что есть результат, получили отклики заинтересованных предприятий, которые помогут усовершенствовать работу. Правительство поддержало этот проект", - добавил председатель палаты.

Сертификаты о прохождении образовательного курса проекта "Школа экспорта" сегодня получили 93 представителя предприятий всех форм собственности, включая малый и средний бизнес, индивидуальных предпринимателей. Они приобрели знания по вопросам управления финансовыми ресурсами, маркетинговой деятельности, правового и налогового регулирования экспортных поставок, таможенному сопровождению и логистике, особенностям бизнес-коммуникаций с зарубежными партнерами, деловому этикету и другим аспектам экспортного процесса.

На церемонии вручения сертификатов присутствовал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что экспорт является приоритетом социально-экономического развития. "Так будет и впредь, не будет экспорта - не будет благополучия населения. В числе выпускников "Школы экспорта" представители предприятий, уже состоявшихся экспортеров. И это правильно, они чувствуют турбулентность конъюнктуры внешних рынков и при имеющемся опыте пополняют багаж знания. Эти знания будут востребованы для ежегодного увеличения объемов экспорта", - сказал Михаил Мясникович.

Белорусская торгово-промышленная палата начала реализацию проекта "Школа экспорта" в этом году. Одноименный образовательный курс является его основой. Проект включает также обучение специалистов на региональном уровне, страновые и тематические семинары.-0-