БелТПП: нет запросов на выдачу свидетельств о форс-мажоре по контрактам на поставку продуктов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусскую торгово-промышленную палату не поступает запросов на выдачу свидетельств о форс-мажоре по контрактам на поставку продуктов питания. Об этом сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович во время очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность".

Владимир Улахович прокомментировал ситуацию с логистикой поставок продовольствия в условиях пандемии. "У нас, например, есть такой индикатор: мы выдаем свидетельство об обстоятельствах непреодолимой силы. Начиная с конца февраля у нас порядка 70 таких запросов, но все они касаются либо сферы услуг, либо поставок оборудования. Нет ни одного запроса по срывам контрактов по поставкам продуктов питания", - отметил он.

Продвижение белорусской продукции на рынках идет неплохо. В БелТПП не скрывают опасений по поводу падения спроса. "Мы предполагаем, что и в России, и в других странах СНГ, скорее всего, потребительский спрос сократится. Но, с другой стороны, в Китае он растет. У них сейчас определенное возрождение после ограничительных мер, идут запросы. У меня и сегодня на столе лежит письмо наших китайских партнеров. Поэтому я думаю, что рынок более или менее сбалансируется", - считает Владимир Улахович.

"Мы сбалансируемся, а логистические цепочки, даже те, которые утрачены, достаточно быстро можно восстановить", - добавил руководитель БелТПП.

Что касается поставок экзотических продуктов, которые в Беларуси не производятся, то проблемы в этой части возможны. "Но это несущественно с точки зрения нормализации ситуации. Наша сила в том, что Беларусь последнее десятилетие очень последовательно и основательно работала в аграрном секторе. Поэтому мы очень солидно выглядим на глобальном уровне как экспортер и достаточно спокойно себя чувствуем. Но нынешняя ситуация обязывает посмотреть на стратегию развития аграрного сектора, сельхозтерриторий, сохранения естественных ресурсов так, чтобы мы и дальше имели такую устойчивую позицию", - резюмировал Владимир Улахович.-0-

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