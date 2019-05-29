БелТПП окажет содействие в подготовке кадров для экспортно ориентированной экономики - Улахович

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата готова оказывать содействие в подготовке квалифицированных кадров для экспортно ориентированной экономики. Об этом сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович на заседании комитета палаты по промышленной политике и предпринимательской деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Улаховича, такая практика существует во многих странах мира. "У нас такого опыта нет, но мы готовы в рамках комитета создать постоянно действующую площадку, которая могла бы моделировать новые подходы в вопросах подготовки кадров, отзываться на проблемы и разрешать их", - сказал он.

Руководитель БелТПП привел в пример Россию, где около 73% выпускников работают не по специальности. Для экспортно ориентированной экономики Беларуси тема качества образования также актуальна. "Конкурентоспособность экономики обеспечивают высококвалифицированные работники. Если мы говорим об индустрии 4.0, промышленной революции, то именно технические навыки определяют успех предприятий. Поэтому важно широко обсудить подготовку специалистов, увидеть те узкие места, которые мешают развиваться. Мы уже сейчас должны думать, как будем готовить кадры для новых производств", - отметил Владимир Улахович.

Участники встречи рассмотрели механизмы своевременного обеспечения производств квалифицированной рабочей силой, ознакомились с возможностями ресурсных центров Республиканского института профессионального образования.

В мероприятии, которое прошло на базе колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, приняли участие представители министерств образования, промышленности, труда и социальной защиты, ГКНТ, крупных предприятий-экспортеров, депутаты.-0-