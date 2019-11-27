БелТПП организует деловой визит в Сербию

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата организует деловой визит представителей белорусских предприятий и организаций в Сербию, сообщили БЕЛТА в БелТПП.
Предусмотрено участие делегации в сербско-белорусском бизнес-форуме, который состоится в Белграде 3 декабря. Во время форума будут рассмотрены перспективные направления торгово-экономического взаимодействия, текущие вопросы бизнеса, состоится церемония подписания двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.
По завершении пленарной части мероприятия будет организована контактно-кооперационная биржа, участники которой обсудят возможности двустороннего сотрудничества в промышленном производстве и машиностроении, сельском хозяйстве, нефтехимии, производстве продуктов питания, фармацевтике, легкой промышленности, деревообработке и других сферах.-0-