БелТПП планирует осенью вернуться к проведению очных деловых мероприятий

15 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата планирует осенью вернуться к проведению очных деловых мероприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все наши партнеры очень сожалеют, что сейчас в силу ряда обстоятельств у нас нет очного контакта. Мы все в ожидании этого и надеемся, что осенью сможем вернуться к такому формату общения. Мы уже получили ряд писем от наших китайских партнеров, в том числе от государственных органов этой страны, по выставкам в Китае. Немецкие партнеры тоже лоббируют в правительстве проведение осенью выставок в Германии. Так что, может, к осени мы вернемся к очным форматам мероприятий", - отметил руководитель палаты.

Владимир Улахович также рассказал, что БелТПП активно работает в режиме онлайн. "У нас проходит много виртуальных форумов и встреч с различными палатами. Уже состоялся большой бизнес-форум с украинскими партнерами, конечно же, он был в виртуальном формате, но в нем приняли участие 200 предприятий. Кроме того, 17 июня пройдет форум с китайскими партнерами, на 24 июня запланирован белорусско-турецкий онлайн-форум с участием посольств двух стран, 30 июня - с итальянскими партнерами при участии двух диппредставительств. Фактически мы не останавливаемся, наша виртуальная работа идет в ежедневном режиме: на этой неделе пройдет три стрима, завтра открывается первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood", - проинформировал председатель Белорусской ТПП.-0-