БелТПП приняла участие в 128-й сессии генассамблеи Европалаты

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович принял участие в 128-й сессии Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Европалаты). Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Участники сессии, среди которых президент Европалаты Кристоф Ляйтл, главный исполнительный директор Европалаты Бен Баттерс, а также более 60 руководителей и представителей ТПП и бизнес-организаций, входящих в состав этой европейской ассоциации, обсудили вопросы дальнейшего торгово-экономического взаимодействия ЕС и Великобритании, рассмотрели и утвердили бюджет, график уставных заседаний, состав совета директоров и бюджетного комитета палаты на 2021 год.

Кроме того, во время мероприятия стороны рассмотрели меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, вопросы функционирования единого европейского рынка, механизмы обеспечения стабильной работы предприятий в период кризиса, отметили в БелТПП.

Руководители Ассоциации европейских торгово-промышленных палат проинформировали о внесении изменений в стратегическую дорожную карту Европалаты, оптимизации тематических комитетов, действующих под ее эгидой, а также о планах по проведению в 2021 году делового форума "Европейский парламент предприятий".-0-