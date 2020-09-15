БелТПП проведет онлайн-мероприятия для поддержки бизнеса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата в сентябре - октябре проведет серию онлайн-мероприятий для поддержки бизнеса, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Цель - продвижение экспорта белорусских компаний, презентация новых направлений поддержки экспортно ориентированного бизнеса, сохранение существующих и установление новых контактов отечественных предприятий с зарубежными партнерами, преодоление последствий спада деловой активности, вызванного пандемией.

Всего запланировано семь различных мероприятий: стримов, практических вебинаров и круглых столов. Онлайн-стримы руководителей структурных подразделений БелТПП ближе познакомят белорусские деловые круги с новыми направлениями деятельности палаты и планами. Во время практических вебинаров и круглых столов будут рассмотрены актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности, возможности торгово-экономического сотрудничества с конкретными странами.

Откроет серию мероприятий онлайн-стрим "Академия экспорта: условия участия". Он пройдет 17 сентября и будет посвящен презентации бизнес-курса "Академии экспорта" - проекта Белорусской торгово-промышленной палаты, аналогов которому нет в стране.

22 сентября БелТПП проведет практический вебинар "Все о выставках: как позитивно завершить 2020 год, нововведения для участников национальных выставок, план на 2021 год, как получить государственную поддержку участия в выставках". Во время вебинара представители палаты расскажут о планируемых до конца года выставках, а также наиболее перспективных мероприятиях в следующем году. Кроме того, на вебинаре БелТПП с Министерством финансов и облисполкомами презентуют бизнесу возможности господдержки участия в выставках с разъяснением законодательства и подробными рекомендациями, как получить такую поддержку.

23 сентября представители бизнес-кругов Беларуси и Молдовы обсудят перспективы двустороннего взаимодействия, ограничения, возникшие в связи с эпидобстановкой, антикризисные меры, чтобы минимизировать последствия спада деловой активности.

24 сентября состоится онлайн-стрим "Услуга БелТПП по приемке товаров: на что обратить внимание при заключении торговых контрактов", а 29 сентября вниманию деловых кругов будут представлены преимущества использования карнета АТА - инструмента упрощенного временного ввоза товаров в иностранные государства.

30 сентября эксперты БелТПП и Государственного таможенного комитета Беларуси подробно расскажут о регистрации белорусских предприятий и организаций, планирующих экспорт в Норвегию или Швейцарию, в системе зарегистрированных экспортеров (REX).

1 октября БелТПП представит возможности охраны товарными знаками за рубежом продукции белорусских экспортеров.-0-