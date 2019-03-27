БелТПП разрабатывает стратегию развития до 2023 года

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата разрабатывает новую концепцию развития до 2023 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешняя стратегия, по которой развивается БелТПП, рассчитана до 2020 года. На этот же срок ранее принимались многие государственные программы, в частности по развитию экспорта. "Однако сейчас мы видим, что стратегия требует корректировки. Горизонт у нас должен быть на 2023 год", - констатировал Владимир Улахович.

В апреле планируется проведение совета Белорусской торгово-промышленной палаты, на котором будут обсуждаться основные положения новой стратегии. Принять же документ предполагается осенью этого года во время съезда БелТПП.

"Государственная программа поддержки предпринимательства рассчитана уже до 2023 года. Нам тоже надо синхронизироваться", - сказал руководитель БелТПП.

Особое внимание в новой стратегии планируется уделить организации выставочной деятельности. Нынешняя концепция принималась еще до того, как палата получила официальный статус координатора выставочно-ярмарочной деятельности Беларуси за рубежом. После принятия в 2018 году этого важного решения многое в работе БелТПП изменилось, и это требует отражения в стратегии. "Организация выставок - это не просто техническая функция: собрали предложения, сверстали, отнесли в Совмин, приняли постановление. Это гораздо более серьезная работа. Каждая национальная выставка должна быть просчитана, продумана. Просто заниматься бизнес-туризмом - непозволительно, и в бизнесе все хотят видеть конкретные результаты от участия в выставках", - отметил Владимир Улахович.-0-