БелТПП: увеличение товарооборота с Индонезией до $1 млрд - реальная задача на ближайшую перспективу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставленная правительством задача по достижению $1 млрд взаимного товарооборота между Беларусью и Индонезией является вполне реальной на ближайшую перспективу. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил чуть более $227 млн, что почти на 63% больше уровня 2017 года. По словам Сергея Набешко, это беспрецедентный рост. "Правительством поставлена задача по достижению товарооборота на уровне $1 млрд. Мы считаем, что она абсолютно достижима в ближайшей перспективе", - добавил он. При этом зампредседателя палаты не конкретизировал, о каком именно периоде идет речь. "Для нас приоритет не просто продажи, но и кооперация, локализация, выстраивание масштабного стратегического взаимодействия", - уточнил он.

Индонезия является одним из стратегических направлений для Беларуси. "Это стратегический рынок по поставкам хлористого калия (четвертая страна после Бразилии, Китая и Индии), постоянные поступления валютной выручки", - сказал зампредседателя БелТПП.

В свою очередь Индонезия проявляет большой интерес к белорусским предприятиям машиностроения. "БелАЗ осуществляет большие поставки, в этом году открыто сборочное производство техники МАЗ во Вьетнаме. Локализация производства там, безусловно, позволит нарастить наше присутствие на всем регионе ASEAN, - считает Сергей Набешко. - Несмотря на то, что на рынке Индонезии активно представлены наши конкуренты по молочной продукции (Новая Зеландия, Австралия), белорусские предприятия видят свои перспективы".

Посол Индонезии в России и Беларуси по совместительству Мохамад Вахид Суприяди в беседе с журналистами отметил, что сегодня у него состоялась встреча в МИД Беларуси, где он проинформировал о том, что Индонезия сегодня находится на финальной стадии назначения дипломата на постоянное нахождение в нашей стране. "Этот человек будет закреплен все равно за посольством Индонезии в России, но, тем не менее, он постоянно будет находиться в Беларуси. Мы считаем, это наиболее эффективным и реалистичным на данном этапе, чем назначение Почетного консула и открытие представительства", - сказал дипломат.

В МИД также обсуждались шаги, которые необходимо предпринять сторонам для активизации сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

Говоря о перспективах сотрудничества, Мохамад Вахид Суприяди отметил, что видит неисчерпаемый потенциал развития взаимодействия между странами. "Я надеюсь, что при активизации различных бизнес-мероприятий у представителей деловых кругов обеих стран найдутся точки соприкосновения, которые привлекут их к реализации совместных торговых проектов, - сказал он. - Что касается Индонезии, то у нас большой потенциал в поставках рыбной продукции, различного специального оборудования, фруктов, а также электронного оборудования".

Сегодня в Минске проходит белорусско-индонезийский бизнес-форум, проводимый Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с посольством Индонезии в Российской Федерации. В мероприятии принимают участие более 30 предприятий и организаций двух стран. Участники мероприятия рассмотрят перспективы белорусско-индонезийского торгово-экономического взаимодействия, особенности ведения бизнеса в Индонезии, состоятся презентации делового климата и торгово-экономического потенциала Беларуси, индонезийских компаний. Представители бизнес-кругов проведут переговоры о возможностях сотрудничества в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики, выставочной деятельности.-0-