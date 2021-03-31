БелТПП запускает проект "Экспорт online"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата запускает новый проект "Экспорт online", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт палаты.

Основная задача этого проекта заключается в содействии выходу отечественных производителей на зарубежные (международные) электронные платформы - ключевые точки роста экспортной торговли в современных условиях.

Как отметили в БелТПП, для охвата крупных электронных торговых площадок Китая, России, США и ЕС в рамках проекта "Экспорт online" планируется провести серию обучающих онлайн-мероприятий, посвященных вопросам экспорта по каналам трансграничной электронной торговли, с привлечением официальных партнеров и операторов крупных электронных торговых площадок в указанных регионах. В планах также сформировать для участников проекта информационную базу знаний в области экспортной электронной торговли, наладить взаимодействие с официальными сервис-провайдерами крупных электронных площадок и выработать понятные механизмы вывода на них белорусской продукции. Также палата намерена на льготных условиях оказывать содействие участникам проекта в сопутствующих вопросах, связанных с выходом на зарубежные электронные площадки (регистрация товарных знаков, перевод и т.д.).

"Проект позволит предприятиям - участникам развить компетенции персонала в области экспортной торговли, установить деловые контакты с представителями зарубежных и международных торговых площадок и вывести свою продукцию на эти площадки", - считают в Белорусской ТПП.

Для членов палаты участие в проекте будет бесплатным, добавили в организации.-0-