"Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, СООО "Белвест" в 2020 году сработало с положительным внешним экономическим сальдо. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор предприятия Юрий Суманеев.

За прошедший год "Белвесту" удалось сохранить производство. "Мы не останавливали производственный процесс. Конечно, пришлось внести коррективы в трудовой график, но цеха продолжали работать весь год. Локдауны в странах, куда экспортируется наша продукция, отразились и на нас. Мы потеряли около Br80 млн выручки. Но тем не менее вышли на положительное внешнее экономическое сальдо: смогли заработать $9,5 млн", - отметил Юрий Суманеев. Частично удалось добиться таких результатов благодаря продаже запасов обуви со складов, в том числе в торговой сети за рубежом. Ее реализовали почти на Br17,5 млн.

Стратегия предприятия на нынешнюю пятилетку - активными темпами наращивать производство, чтобы выйти на высокие показатели и компенсировать потери в период пандемии. Одним из перспективных направлений руководитель "Белвеста" видит совершенствование технического оснащения. В 2020 году на модернизацию оборудования направили Br5,5 млн собственных инвестиций. На имеющейся на "Белвесте" роботизированной линии сейчас отлаживают программы для более быстрого выполнения операций дефектовки и раскроя кожи.

"Наше предприятие работает только с натуральными материалами: кожа, мех, шерсть. Для работы подходит материал исключительно без изъянов. Естественные дефекты на уже выкрашенных полотнах, в том числе разницу в тонах, определяют операторы на глаз. Они помечают их, чтобы на следующем этапе раскройщик видел, какие участки можно использовать в работе. Эти рутинные операции по выявлению дефектов после окончательной отладки будут проводиться на роботизированной линии. Кроме того, что это исключает человеческий фактор, автоматизация таких операций позволяет снизить затраты на производство. Соответственно, это сказывается и на цене готовой продукции", - подчеркнул Юрий Суманеев.

Также гендиректор добавил: развитие и внедрение современных технологий позволит "Белвесту" выйти на мировой рынок. И для этого нужно не только внедрять роботов в производство, но и менять систему управления ресурсами предприятия. Период смены года на "Белвесте" использовали для обновления программного обеспечения: внедрили ERP-систему SAP S/4HANA, позволяющую работать с облачными технологиями. Эта программа дает возможность наладить интеграцию по всему миру, продажи в Европу, Америку, курировать представительства "Белвеста" в странах дальнего зарубежья.-0-

Фото Александра Хитрова