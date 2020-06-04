"Белводхоз" планирует поставлять продукцию смоленским предприятиям

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГО "Белводхоз" планирует начать поставки продукции смоленским предприятиям. Такая договоренность была достигнута в ходе онлайн-презентации и деловых переговоров между предприятиями, сообщили БЕЛТА в Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Руководители предприятий ОАО "Рыбокомбинат "Любань" и ОАО "Рыбхоз "Полесье", подведомственные ГО "Белводхоз", рассказали о направлениях своей деятельности и предложили варианты сотрудничества с предприятиями Смоленщины. После презентации представители "Белводхоза" обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предварительно договорились о пробных поставках образцов консервированной рыбной продукции для сети магазинов "Лаваш", оптовой базы "Порт", сетей магазинов "Микей" и "Фортуна" BVS с перспективой дальнейшего заключения контрактов.

Мероприятие провело Минское отделение БелТПП совместно со Смоленской торгово-промышленной палатой. Заместитель генерального директора по ВЭС Минского отделения палаты Татьяна Дубова и вице-президент Смоленской ТПП Александр Кондрусик отметили важность и своевременность проведения переговоров в онлайн-формате.

Руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске, советник Сергей Мисурагин, который принимал участие в презентации и переговорах, подчеркнул необходимость таких двусторонних мероприятий для наращивания взаимного товарооборота Беларуси и России.-0-