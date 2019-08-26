"Белводоканал" будет координировать деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создаваемое в республике государственное производственное объединение "Белводоканал" будет координировать деятельность и формировать единую экономическую, техническую и технологическую политику в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, комментируя постановление Совета Министров от 16 августа 2019 года №545.

Предусмотрена разработка Национальной стратегии по развитию водопроводно-канализационного хозяйства страны, достижение единого уровня развития предприятий отрасли.

В числе основных функций объединения названо формирование государственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы, которая призвана обеспечить всех потребителей качественной питьевой водой, включает строительство, реконструкцию очистных сооружений, развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, деятельность предприятия будет сконцентрирована на создании экономических условий для финансовой устойчивости организаций, повышении эффективности деятельности через внедрение энергоэффективных мероприятий, поиске источников финансирования проектов. Немаловажными направлениями станут и выявление резервов для снижения себестоимости подачи воды, очистки сточных вод, сотрудничество с научными учреждениями.

Как сообщалось, перечень государственных организаций, подчиненных Министерству ЖКХ, "Белводоканал" пополнит уже в следующем месяце.-0-