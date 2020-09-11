"Белые сертификаты" позволят перевести систему нормирования энергоресурсов на рыночные рельсы - Госстандарт

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белые сертификаты" позволят перевести систему нормирования энергоресурсов с административных рельсов на рыночные. Об этом заявил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко во время онлайн-встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Энергетического сообщества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе департамента.

Как отметил Михаил Малашенко, внедрение системы обращения "белых сертификатов" в Беларуси может и должно стать альтернативой уже давно выстроенной системе нормирования топливно-энергетических ресурсов. "Белые сертификаты" - прогрессивный шаг перевода системы нормирования энергоресурсов с административных рельсов на рыночные, экономические, но, естественно, не без участия и контроля со стороны государства", - подчеркнул он. Директор департамента предложил ЕБРР провести семинар по обсуждению целесообразности использования таких сертификатов с учетом европейского опыта.

Торговля "белыми сертификатами" представляет собой финансовый механизм, позволяющий благодаря энергосбережению привлекать дополнительные инвестиции в реализацию мер по повышению энергоэффективности в конечном потреблении, а также в производство, передачу и распределение энергии.

В ряде стран ЕС основные поставщики энергии обязаны обеспечивать ее ежегодную количественную экономию. Внедрение "обязательности сторон" для обеспечения ежегодного повышения энергоэффективности на национальном уровне позволяет запустить соответствующий финансовый механизм. "Обязанные стороны могут удовлетворить законодательные требования либо путем предоставления "белых сертификатов", выданных за проекты в области энергоэффективности, либо путем приобретения "белых сертификатов" у других сторон. В противном случае применяются экономические санкции. При этом получение или покупка таких сертификатов приводит к освобождению от налоговых платежей пропорционально достигнутой экономии энергии", - пояснили в пресс-службе.

Во время встречи обсуждалась подготовка национального плана по энергоэффективности до 2030 года. По мнению ЕБРР, следующим шагом Беларуси должен стать переход к конкретным действиям в поддержку привлечения инвестиций по обозначенным в плане направлениям. Это и модернизация уличного освещения, и термореновация зданий в жилом и государственном секторах, и энергетическое использование твердых коммунальных отходов, и развитие электромобильного транспорта.-0-