Бесплатные консультации экспертов и ярмарка вакансий - что вошло в программу BUDEXPO-2021

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные консультации экспертов и ярмарка вакансий вошли в деловую программу XXIII Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2021, которая пройдет в Минске с 17 по 20 марта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления выставок и ярмарок Национального выставочного центра "БелЭкспо" Александр Здобников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организаторы выставки BUDEXPO-2021 приложили много усилий, чтобы мероприятие оказалось максимально полезным для всех участников. Расширена тематика выставки. Среди ключевых направлений - современное, привлекательное, доступное и комфортное жилье, новые подходы в градостроительной политике. Тематика выставки охватила застройщиков, архитекторов, производителей и поставщиков материалов, а также компании, оказывающие услуги на рынке недвижимости", - сказал Александр Здобников.

Также подготовлена насыщенная деловая программа. В планах пленарное заседание на тему развития строительного комплекса Беларуси. В программе также презентации, семинары, лекции. "На выставке будет работать арт-площадка, где можно будет увидеть проекты молодых архитекторов и дизайнеров, приобрести работы молодых художников и скульпторов. Посетители также смогут увидеть уникальную экспозицию из фондов Белорусского союза архитекторов. А те, кто придут с детьми, смогут увлечь их на стенде "Школа архитектурного мышления". Кроме того, 17-19 марта посетители могут получить бесплатные консультации по теме недвижимости и страхования. А на 19 марта запланирована ярмарка вакансий в строительной отрасли", - отметил начальник управления.

"Пандемия стала тем испытанием, которое позволило еще более ясно оценить важность качественно организованных выставок как уникального инструмента, востребованного всеми отраслями экономики. "БелЭкспо" в условиях пандемии прилагает все усилия, чтобы сделать выставки не только интересными и полезными, но и безопасными для участников. Мы гарантируем это всем посетителям", - заявил Александр Здобников.

Организаторами BUDEXPO-2021 выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством архитектуры и строительства, Белорусским союзом архитекторов, Союзом строителей Беларуси.-0-