Без промышленных локдаунов и снижения экспортной активности. Представитель МИД о внешнеторговой ситуации

Белорусские экспортеры уверенно действуют в новых внешнеэкономических реалиях. Важность этого отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь Юрий Горелик. Он рассказал, как пандемия повлияла на динамику нашей внешней торговли, а глобальные мировые потрясения, изменения внешнеторговых условий - на экспортные возможности нашей страны, а также о том, удалось ли Беларуси в сложных современных условиях удержать традиционные зарубежные рынки.

- Юрий Владимирович, не секрет, что развитие Беларуси как страны с открытой экономикой зависит от ситуации на внешних рынках. Как повлияла пандемия на динамику нашей внешней торговли?

- Вы правильно отметили, что Беларусь - страна с открытой экономикой, то есть экспортно ориентированной. В разные годы наша страна экспортировала от 60% до 70% валового внутреннего продукта. Для примера: соседняя Украина экспортирует около 45% ВВП, Польша - 55%, Германия - немногим менее 50%.

В силу открытости экономики экспорт определен одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь. И этот приоритет остается неизменным с первых дней становления Беларуси как независимого государства. Отсюда вытекает задача - закрепление и расширение присутствия на внешних рынках, постоянный поиск новых ниш для белорусских товаров и услуг.

Глобальные мировые потрясения, изменения внешнеторговых условий напрямую влияют на экспортные возможности нашей страны.

Последние два (назовем их коронавирусными) года были непростыми для мировой торговли. Введение большинством стран жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, уход от привычных форм делового взаимодействия, повсеместное усиление протекционизма - все это привело к снижению экономической активности и сокращению спроса в глобальном масштабе, разрушению межстрановых цепочек создания добавленной стоимости.

Эта ситуация стала для белорусских экспортеров принципиальной проверкой на устойчивость к внешним вызовам. В непростых условиях нам не только удалось удержать наши зарубежные рынки (а Беларусь поддерживает торговые отношения с более чем 200 государствами), но и нарастить внешнеэкономические обороты.

За 10 месяцев текущего года объем внешней торговли товарами и услугами возрос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $75,7 млрд, в том числе белорусский экспорт увеличился на 32% и достиг $39,5 млрд. Прирост по экспорту белорусских товаров составил 35,9%, или $8,4 млрд, в том числе в ЕС - $3,8 млрд, ЕАЭС - $2,7 млрд, в страны дальней дуги - $0,6 млрд.

Устойчивость к глобальным экономическим потрясениям сохраняет и сектор услуг. Экспорт белорусских услуг увеличился на 18,2%, или на $1,3 млрд. Наибольший прирост приходится на транспортные, компьютерные и прочие деловые услуги.

Таким образом, можно констатировать, что на нынешнем этапе белорусские экспортеры уверенно действуют в новых внешнеэкономических реалиях.

- Каким образом достигнуты такие высокие темпы роста белорусского экспорта на фоне падения мировой экономики и торговли, усиления протекционизма со стороны наших торговых партнеров?

- Главная причина в том, что в пандемийных условиях Беларусь не стала закрывать производства и уходить в промышленные локдауны. Надо понимать, что в силу открытости экономики наша страна критично зависит от валютной выручки, которая приходит от реализации экспорта.

Если бы производства были остановлены, то не было бы товаров для экспорта, а значит, средств для выплаты зарплат, пенсий, финансирования социальной сферы. И это все в масштабах страны, то есть в той или иной степени коснулось бы каждого.

Вариант с вертолетными деньгами, как это сделали развитые экономики мира, для нас не подходит, поскольку белорусский рубль не является мировой резервной валютой. А значит, простая допечатка денег и последующая их раздача вызвала бы гиперинфляцию и обесценивание рубля. И далее неизбежно по цепочке - все проблемы экономики начала и середины 90-х годов прошлого века.

Что очень важно, предприятия реального сектора экономики работали и продолжают работать в штатном режиме и наращивать объемы производства продукции. При росте промышленного производства на 7,1% физические объемы экспорта возросли на 11,5%, в том числе товаров инвестиционного назначения - почти на треть, потребительских товаров - на 10%. Именно наличие востребованной продукции при повышенном после локдаунов мировом спросе стало залогом высоких темпов экспорта. Мы не только сохранили свои позиции, но и заняли часть новых ниш.

Важный фактор развития экспорта - качественная диверсификация товарной структуры. Увеличение экспортных поставок отмечается по всем отраслевым товарным группам. При этом без учета нефтекалийного сектора, хребта белоруской экономики, экспорт по другим товарам вырос на треть.

- Если говорить об открытости экономики, то для государства важно не допустить постоянного превышения импорта над экспортом. Как решается задача по обеспечению внешнеторговой сбалансированности?

- Вы правы, системное превышение импорта над экспортом - нежелательный сценарий для любой страны. Появляется хронический дефицит платежного баланса. Фактически в этом случае дефицит можно финансировать тремя способами: расходованием внутренних резервов, привлечением новых займов или притоком прямых иностранных инвестиций.

Ключевым параметром эффективности внешнеэкономической деятельности является сбалансированность внешней торговли товарами и услугами. В январе - октябре этого года положительное сальдо улучшилось по сравнению с 10 месяцами 2020 года на $1,4 млрд и составило $3,2 млрд. Это стало возможным благодаря превышению темпа роста экспорта над темпом роста импорта на 2,9 процентного пункта.

Определяющий фактор для обеспечения опережающих темпов развития экспорта над импортом - постоянное наращивание производства конкурентоспособной и востребованной на зарубежных рынках продукции, реализация отраслевых и региональных программ импортозамещения.

Приоритетное внимание уделяется модернизации действующих и созданию новых экспортно ориентированных производств, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. В качестве успешных примеров можно привести деятельность таких предприятий-экспортеров, как "Штадлер Минск", "БЕЛДЖИ", "Белагротерминал" и Завод беленой целлюлозы.

Огромный потенциал для наращивания экспорта заключается в сфере услуг. За 10 месяцев 2021 года белорусский экспорт услуг в 1,8 раза превысил импорт, что позволило сформировать положительное сальдо во внешней торговле услугами в размере $3,7 млрд.

- А какая роль государства? Насколько эффективна система государственной поддержки отечественных экспортеров? Планируется ли расширение инструментария поддержки?

- Работа по совершенствованию государственных механизмов поддержки экспорта ведется постоянно и системно. Создана институциональная основа системы поддержки экспорта, включающая в себя специализированные организации - Банк развития Республики Беларусь, Промагролизинг, Белэксимгарант, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусская торгово-промышленная палата.

Для комплексного сопровождения экспортной деятельности белорусских производителей в этом году решением правительства создано Агентство внешнеэкономической деятельности.

Хочу отметить, что в части финансовой поддержки экспорта применяются инструменты экспортного кредитования и страхования экспортных рисков, возмещения расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках и сертификации продукции в иностранных государствах.

Приведу цифры: общий объем экспорта с господдержкой за 9 месяцев текущего года составил около $1 млрд, что почти в два раза превысило объем экспорта аналогичного периода прошлого года.

В части нефинансовых инструментов Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусская торгово-промышленная палата оказывают экспортерам комплексную информационно-маркетинговую и организационную поддержку, включая организацию бизнес-форумов, конференций, семинаров, визитов деловых кругов, переговоров в формате B2B, обучающих программ и курсов повышения квалификации, обеспечение участия в международных выставках, содействие в поиске иностранных партнеров и установлении бизнес-контактов.

Мы видим, основываясь на передовом международном опыте, что сегодня особенно востребованы такие меры, как содействие в выходе на международные площадки электронной торговли, сертификация, разработка дизайна продукции, создание и продвижение новых брендов, консультации по разработке экспортных стратегий, оценка экспортного потенциала предприятий, определение конкурентных преимуществ продукции, правовая поддержка по вопросам создания экспортно ориентированных совместных предприятий с иностранными партнерами.

Это все те направления, по которым государство оказывает и будет продолжать оказывать содействие экспортерам.

- Юрий Владимирович, какие основные задачи, приоритеты на внешнеэкономическом направлении стоят перед нашей страной на современном этапе?

- Основные цели, задачи и приоритеты в области внешнеэкономической деятельности на текущую пятилетку определены в утвержденной главой государства программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и программе деятельности правительства на период до 2025 года. В соответствии с этими основополагающими документами внешнеэкономическая политика белорусского государства нацелена на качественный рост экспорта и его диверсификацию, повышение вклада интеграционных процессов в экономический рост, сохранение сбалансированности внешнеторговых потоков.

Так, экспорт товаров и услуг в 2025 году планируется нарастить более чем на $50 млрд - с $37,2 млрд в 2020 году.

Правительство также определило целевые индикаторы товарной и географической диверсификации экспорта. Так, в части товаров должен быть обеспечен рост доли высокотехнологичной продукции до уровня не менее 5% в общем объеме экспорта.

Что касается регионального разреза, то ставится задача ежегодного увеличения на 4 процентных пункта в экспорте (без учета товаров нефтяной группы и удобрений) совокупной доли стран ЕС и дальней дуги.

Это не значит, что мы будем искусственно перенаправлять товарные потоки с наших традиционных рынков в странах ЕАЭС и СНГ на другие регионы. Стоит задача сбалансированно развивать экспорт, уделяя внимание каждому направлению.

Приоритетность для нашей страны экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ не подвергается сомнению. Россия - наш союзник и стратегический партнер. На Россию традиционно приходится почти половина объема внешней торговли Беларуси. По результатам 10 месяцев этого года белорусский экспорт в Россию вырос на 23,7% и достиг $13,2 млрд.

Иногда встречаются утверждения о критической зависимости белорусских товаров от российского рынка, о том, как это пагубно для национальной экономики. Давайте посмотрим на цифрах. По результатам 2020 года, удельный вес России в экспорте Беларуси составил 45% (кстати, в январе - октябре 2021 года этот показатель составил 41%). И, например, Мексика в 2020 году экспортировала 79% своих товаров в США, Канада - 73%. Напомню, эти страны с 1994 года образовали зону свободной торговли, вначале NAFTA, затем трехстороннее соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA). В Европейском союзе в 2020 году удельный вес торговли внутри ЕС в общем объеме экспорта товаров варьировался от 34% для Кипра до 80% для Чехии и Люксембурга. Таким образом, надо вести речь не о зависимости партнеров, а об эффективности интеграции и наращивании ее взаимовыгодности.

Именно об этом мы говорим с партнерами на площадке ЕАЭС. Необходимо на деле обеспечить четыре свободы передвижения: товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Первостепенное внимание уделяется устранению барьеров и ограничений во взаимной торговле. Надо сказать, цифры этого года оптимистичны: по результатам января - сентября объем взаимной торговли стран - членов ЕАЭС составил 132,5% к девяти месяцам прошлого года. И конкретно для Беларуси - положительная статистика. По результатам января - октября совокупный товарооборот со странами - членами ЕАЭС вырос на 35,6% и достиг $33,2 млрд. При этом белорусский экспорт увеличился на 23,7% и составил $14,1 млрд.

Отдельно хочу отметить нашу нацеленность на качественное углубление сотрудничества со странами дальней дуги, особенно с такими, как Китай, Индия и Вьетнам.

- Вы упомянули Евразийский экономический союз. Формирование полноформатного экономического союза в рамках ЕАЭС определено одной из задач белорусской внешней политики. Какие мероприятия уже реализуются? Что еще предстоит сделать?

- Для Беларуси Евразийский экономический союз был и остается в числе приоритетных интеграционных проектов. За шестилетний период существования союза удалось добиться немалых результатов по созданию условий для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Однако еще при заключении Договора о Евразийском экономическом союзе в 2014 году по целому ряду важнейших направлений сотрудничества были определены переходные периоды вплоть до 2025 года. Это и общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, и общий финансовый рынок, и изъятия из национального режима во многих секторах услуг, включая транспортные, и многое другое. Без решения этих вопросов подлинный экономический союз и общий рынок невозможно представить.

Для развития и укрепления ЕАЭС, превращения его в действительно общий рынок в декабре 2020 года Высший Евразийский экономический совет утвердил стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Следует отметить, практически все приоритеты, заложенные в программу белорусского председательства в ЕАЭС в 2020 году, нашли там свое отражение. Кроме того, программа деятельности правительства Республики Беларусь до 2025 года в части ЕАЭС также в определенной степени синхронизирована со стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции.

В апреле 2021 года Совет Евразийской экономической комиссии утвердил детальный план реализации стратегических направлений. Представляется, что реализация всех предусмотренных в нем мероприятий позволит выйти к 2025 году на создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС.

- Каким образом Беларусь решает вопросы внешнеторгового регулирования, в особенности при защите интересов белорусских производителей, учитывая, что эта сфера (я имею в виду регулирование) в рамках ЕАЭС передана в наднациональную компетенцию?

- Действительно, образовав в 2014 году Евразийский экономический союз, Беларусь, Казахстан и Россия, а затем Армения и Кыргызстан договорились передать часть национальной компетенции в сфере внешнеторговой политики наднациональному органу - Евразийской экономической комиссии. Таким образом, и при защите наших предприятий, и при осуществлении внешнеторгового регулирования в целом мы должны соблюдать свои международные обязательства и принимать такие решения, которые бы не вызывали претензий наших партнеров по союзу.

Здесь я бы выделил два ключевых направления. Первое - использование инструментов таможенно-тарифного регулирования. Департамент внешнеэкономической деятельности координирует работу по продвижению на площадке ЕАЭС белорусских инициативных предложений по снижению ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды сырья, полуфабрикатов, комплектующих для производства в целях повышения конкурентоспособности белорусской продукции на внешних рынках.

В отношении производимой в Беларуси готовой продукции такая работа ведется, наоборот, в направлении повышения ставок ввозных таможенных пошлин, где это позволяет право ЕАЭС, чтобы повысить защиту от аналогичной импортной продукции.

Хочу обратить внимание: в 2020-2021 годах на площадке ЕЭК было принято 14 белорусских инициатив в сфере таможенно-тарифного регулирования. В частности, установлена на период от полугода до трех лет нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов морепродуктов, магнетронов и трансформаторов для производства микроволновых печей, графитированных электродов, трикотажных полотен машинного или ручного вязания, заготовок газовых бесшовных баллонов, фосфатов кальция и мела фосфатного.

За этими решениями стоит большая кропотливая работа экспертов различных госорганов и предприятий, десятки встреч и консультаций. Принятие упомянутых инициатив позволит сэкономить белорусским предприятиям почти $6 млн в год.

Несмотря на то, что в целом внешнеторговое регулирование - наднациональная компетенция, в Договоре о ЕАЭС прописаны положения, позволяющие при определенных условиях принимать односторонние меры нетарифного регулирования. Замечу, именно нетарифного. Поскольку в ЕАЭС действует Единый таможенный тариф и ставки таможенного тарифа могут изменяться только консенсусом, с согласия каждой страны - члена ЕАЭС. Так вот, в 2021 году правительство ввело 12 таких односторонних нетарифных мер (запрет на вывоз, импортное и экспортное лицензирование) для защиты внутреннего рынка и отечественных производителей в отношении товаров, являющихся существенно важными для экономики страны.

Второе направление - так называемые защитные меры. К ним относятся антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры.

Для введения такой меры требуется проведение соответствующего расследования, которое инициируется по заявлению заинтересованного отечественного производителя или группы производителей.

В силу того, что в рамках Евразийского экономического союза реализуется единая внешнеторговая политика, защитные расследования проводятся специализированной структурой Евразийской экономической комиссии - Департаментом защиты внутреннего рынка.

В настоящее время в ЕАЭС применяются 22 защитные меры в отношении продукции из Китая, Украины, Индии и ряда других стран. Большинство из применяемых мер антидемпинговые. Предпосылкой для введения этой меры является наличие факта демпинга со стороны поставщиков товаров третьих стран. (Демпинг - реализация товара на рынке третьей страны по цене ниже, чем на собственном внутреннем рынке.)

Один из основных недостатков механизма применения защитных мер - его трудоемкость и затратность по времени: расследования могут длиться до 1,5 года.

Хочу особо подчеркнуть, что этот механизм хоть и считается протекционистским, но является одним из немногих, которые в полной мере соответствуют нормам международного торгового права.

Пока белорусские производители не особо пытаются задействовать механизм защитных мер для отстаивания своих интересов. В отличие, кстати, от российских компаний, которые, надо признать, уже распробовали вкус таких мер. Надеюсь, в ближайшем будущем подходы наших предприятий изменятся. В свою очередь МИД готов оказывать необходимое содействие заинтересованным отечественным товаропроизводителям.

- Юрий Владимирович, каким образом в ЕАЭС содействуют экспорту в части открытия новых рынков?

- Для расширения зарубежных рынков и диверсификации экспорта Беларусь совместно с партнерами по ЕАЭС ведет системную работу по созданию зон свободной торговли с третьими странами. Цель этой работы - обеспечение преференциального доступа товаров ЕАЭС, в том числе белорусских производителей, на рынки третьих стран. Отмечу, что по товарам соответствующие соглашения могут заключаться только "на всех", то есть между ЕАЭС и третьей страной.

К настоящему времени ЕАЭС заключены преференциальные соглашения с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, временное соглашение с Ираном. Вступило также в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Оно непреференциальное и нацелено на упрощение условий для взаимной торговли.

Следует отметить, что началу переговоров по заключению торговых соглашений предшествует скрупулезная работа совместных исследовательских групп, которые изучают потенциальные выгоды и риски от перехода на режим свободной торговли с соответствующими партнерами. Только в случае достижения положительного эффекта от заключения торговых соглашений стороны приступают к соответствующим переговорам.

В настоящее время в активной стадии находятся переговоры о создании ЗСТ с Египтом и Израилем, ведется работа по подготовке первого раунда переговоров с Индией, начаты переговоры по подготовке к заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Созданы и работают совместные исследовательские группы по изучению всех аспектов заключения торговых соглашений с Монголией и Индонезией.

А вот что касается услуг с точки зрения свободной торговли, то здесь Беларусь сохраняет национальную компетенцию и самостоятельно ведет переговоры. Сейчас идут переговорные процессы по заключению соглашений о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций с Китаем, Сингапуром и Турцией.

- 1 октября этого года в Дубае открылась всемирная выставка "ЭКСПО-2020", которая продлится до 31 марта 2022 года. Можно ли уже сейчас оценить эффективность работы национального павильона Республики Беларусь?

- Следует отметить, что Беларусь одна из первых стран завершила строительство национального павильона и провела 29 сентября 2021 года официальную церемонию открытия. За время работы с 1 октября национальную экспозицию Беларуси уже посетили около 300 тыс. человек, в том числе более 20 официальных делегаций иностранных государств, что является достаточно высоким показателем.

Ключевым мероприятием в рамках деловой и культурной программы национального павильона стало проведение 22 ноября 2021 года Национального дня Республики Беларусь, в рамках которого состоялся визит премьер-министра Романа Головченко и был организован Белорусский инвестиционный форум. Успешно проведены дни города Минска, Витебской и Минской областей, презентации экспортных возможностей концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим". Во время мероприятий подписано более 30 контрактов, соглашений и меморандумов о поставке белорусской продукции в ОАЭ, Китай, Израиль и другие страны на общую сумму более $120 млн.

Запланировано также проведение в национальном павильоне дней Брестской, Гомельской, Могилевской и Гродненской областей.

- Вопрос с историей - Всемирная торговая организация. С учетом нынешних реалий, насколько актуальна тема присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации?

- Безусловно, актуальность присоединения Беларуси к ВТО сохраняется.

Что такое ВТО? Фактически это система соглашений. Сама организация ВТО выросла из соглашения по тарифам и торговле ГАТТ 1947 года. То есть это соглашение как ствол дерева, от которого идут ветви: соглашение по сельскому хозяйству, соглашение по техническим барьерам, соглашение по защитным мерам и многие другие. Но прежде всего ВТО - эффективный механизм рассмотрения и, главное, урегулирования международных торговых споров.

Логично, что чем больше страна интегрирована в международную торговлю, тем важнее для нее полноценное участие в ВТО. И здесь мы возвращаемся к теме открытости экономики Беларуси (70% ВВП экспортируется). Что и будет ответом на ваш вопрос: членство в ВТО нужно Беларуси, чтобы иметь понятные и предсказуемые правила игры на внешних рынках и при необходимости иметь возможность эффективно защищать свои интересы на признанной международной площадке.

Предыдущий активный период вывел нас на финишную прямую в переговорном процессе. Уже обрисованы контуры условий членства нашей страны в ВТО. Мы четко представляем себе всю ту работу, которую необходимо провести для успешного завершения переговоров.

Приведение законодательства в соответствие с правилами ВТО заложено в программу деятельности правительства до 2025 года. МИД продолжает координировать работу по формированию переговорных позиций, продвижению необходимых нормотворческих инициатив и согласованию условий присоединения Беларуси к ВТО с членами организации, включая партнеров по ЕАЭС.

Эпидемиологическая ситуация и в какой-то степени политические аспекты вокруг нашей страны пока затрудняют переговоры с отдельными крупными членами ВТО. В связи с этим сейчас мы ставим перед собой основными задачами завершение переговоров с иными членами ВТО и проведение всей необходимой "домашней работы" в части нормотворческой деятельности. Вопросов осталось не так много. В нынешней вынужденной паузе в многосторонних переговорах у нас есть возможность провести все необходимые изменения максимально взвешенно, руководствуясь прежде всего национальными интересами.

Хотел бы подчеркнуть еще такой момент. Беларусь живет и работает в условиях открытой экономики и правил ЕАЭС, основанных на правилах ВТО. Мы фактически приняли на себя все обязательства членов ВТО через участие в ЕАЭС, однако не получили выгод, которые дает членство в этой организации. Разблокирование потенциала экспорта, доступ к международным переговорам и системе разрешения споров, повышение кредитных рейтингов и инвестиционной привлекательности Беларуси - это лишь несколько позитивных эффектов среди целого ряда других преимуществ, которые получит наша страна после присоединения к ВТО.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-