БГТУ и "Белнефтехим" разработают дорожную карту взаимодействия

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) и концерн "Белнефтехим" разработают дорожную карту взаимодействия. Такая договоренность была достигнута сегодня во время открытия отраслевой лаборатории стекла и волокнистых материалов, созданной в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, дорожная карта позволит выделить наиболее актуальные направления совместной работы и перевести взаимодействие "Белнефтехима" и БГТУ на качественно новый уровень.

Говоря об открытии лаборатории, зампредседателя концерна подчеркнул, что этот совместный проект, реализованный БГТУ, "Белнефтехимом" и предприятием "Полоцк-Стекловолокно", является важным шагом по сближению науки, производства и образования и служит индикатором высокого экономического потенциала научного сопровождения инновационных проектов. "В результате будет повышаться качество научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, будут появляться новые продукты с новыми свойствами", - подчеркнул Андрей Бунаков. Он уверен, что результат совместной деятельности появится в ближайшее время и отразится на повышении качества стекла, снижении материальных и энергетических затрат, обеспечении экологической безопасности производства стекловолокна.

Заместитель председателя "Белнефтехима" напомнил, что одним из важных конкурентных преимуществ предприятий концерна являются квалифицированные кадры. В связи с этим он акцентировал внимание на важности еще одной задачи, стоящей перед лабораторией. "Она заключается в совершенствовании образовательной деятельности и повышении качества подготовки инженерных кадров не только для "Полоцк-Стекловолокно", но и других отраслевых предприятий, а также специалистов более высокой научной квалификации в университете", - отметил Андрей Бунаков. По его словам, в образовательный процесс будут внедрены инновационные наукоемкие технологии в производстве стекла (в первую очередь) и волокнистых материалов.

Как сообщили в БГТУ, в лаборатории будут проводиться научно-исследовательские работы, направленные на создание инновационных и наукоемких технологий в области производства стекловолокна и изделий на его основе, внедрение их в ОАО "Полоцк-Стекловолокно" для решения проблем ресурсосбережения, энергосбережения, импортозамещения, для повышения качества и конкурентоспособности продукции. Для полоцкого предприятия в отраслевой лаборатории организуют целевую подготовку инженерных кадров по специальности первой ступени высшего образования "химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий" (специализация "технология стекла и ситаллов"), по специальности второй ступени высшего образования "технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов". Здесь также будут готовить кандидатов и докторов технических наук по специальности "технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов".

Лаборатория оснащена уникальным научным оборудованием, которое будет доступно участникам Полоцкого композитного кластера. Это позволит расширить спектр выпускаемой продукции и укрепить научно-производственные связи в национальной индустрии композитов.-0-