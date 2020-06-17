BIB-KASSA - POS-терминал, кассовый аппарат и модуль СКО в одном устройстве

Белинвестбанк предлагает инновационное решение для бизнеса.

Кассовый аппарат, средство контроля налоговых органов и POS-терминал - использование множества этих устройств для приема наличных и безналичных платежей иногда осложняет и замедляет работу бизнеса, а также в большинстве случаев требует дополнительного обучения работников организации. Как объединить все функции в одном устройстве и сделать обслуживание клиентов более комфортным и быстрым? Белинвестбанк предлагает воспользоваться комплексным решением для бизнеса, новинкой в сфере эквайринга - программной кассой "BIB-KASSA". Приводим пять аргументов в пользу инновационного устройства.

Программная касса "BIB-KASSA" - совершенно новый тип касс, который не требует ведения кассовой книги и хранения контрольной ленты. К устройству подключается токен СКО (средство контроля оператора - устройство, заменяющее средство контроля налоговых органов), которое фискализирует чеки и хранит в памяти кассовые документы.

Для владельцев бизнеса программная касса "BIB-KASSA" удобна тем, что клиентам можно устанавливать скидки и надбавки как на единицу товара либо услуги, так и на весь чек целиком. За считаные минуты можно аннулировать ошибочно сформированный чек и осуществить возврат денежных средств за товар как в наличной форме, так и в безналичной - на карточку.

Еще один плюс работы бизнеса с таким устройством - отсутствие необходимости дополнительно обучать персонал. Касса разработана таким образом, чтобы даже тот пользователь, который не имеет опыта работы с таким устройством, смог быстро во всем разобраться.

Такая касса удобна и для покупателя. С ее помощью клиент может получить чек как в электронном виде на почту, так и на бумажном носителе.

Пять аргументов в пользу программной кассы "BIB-KASSA":

1. Экономия на покупке устройств. Это очевидно. Вместо трех стандартных устройств - кассового аппарата, модуля средства контроля налоговых органов и POS-терминала - вы приобретаете только одно. Такая касса уже оборудована сканером штрих-кода.

2. Не нужно вести книгу кассира. Все чеки фискализируются и автоматически отправляются в налоговые органы. Формируются X- и Z-отчеты и осуществляется 24-часовой контроль смены и ее закрытие.

3. Максимальная производительность. Программная касса может работать до 7 суток автономно, без подключения к сети Интернет (за исключением приема к оплате банковских платежных карточек). Хранит в памяти более 4 000 чеков.

4. Безналичная оплата товаров и услуг. Оплата может производиться по банковским платежным карточкам Visa, Mastercard, JCB и БЕЛКАРТ.

5. Альтернативные способы оплаты. Бесконтактная оплата с помощью устройств (смартфоны, смарт-часы, NFC-кольца и др.). Программная касса совсем скоро будет оборудована возможностью приема платежей по QR-коду.

Кому подойдет программная касса "BIB-KASSA"?

· торговые объекты (площадью до 650 м2);

· места общественного питания (кроме тех, где клиент обслуживается за столиком);

· интернет-магазины;

· сфера услуг (кроме автозаправочных станций и автомобильных перевозок пассажиров).

Больше нет необходимости использовать дополнительное оборудование для приема наличных и безналичных платежей. Воспользуйтесь программной кассой "BIB-KASSA" и повысьте эффективность своего бизнеса!

Более подробную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно узнать по телефонам контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и через сервис "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг".

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