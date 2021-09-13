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13 сентября 2021, 09:28

Биржа субконтрактов в промышленности пройдет 28 сентября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-я биржа субконтрактов в промышленности пройдет 28 сентября в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума - 2021.

"Его целью является содействие белорусским предприятиям, заинтересованным в налаживании кооперационных связей и переходе к эффективной субконтрактной модели производства, помощь в развитии и повышении эффективности производства малого и среднего производственного бизнеса. Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 1997 года, при официальной поддержке Совета Министров Беларуси, республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей страны и города Минска, общественных объединений", - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия является Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики.

В Минпроме отметили, что участие в бирже субконтрактов бесплатное при условии прохождения регистрации участников путем подачи заявки.-0-

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