"Биржевая яма" начала работу на БУТБ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в открывшемся после ремонта здании Белорусской универсальной товарной биржи начала работу так называемая биржевая яма - специальное место, где проводятся биржевые торги, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Там же расположились электронные терминалы биржевых маклеров - сотрудников БУТБ, уполномоченных следить за ходом торгов, регулировать их продолжительность и контролировать соблюдение участниками правил биржевой торговли.

По мнению председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, "биржевая яма" - не просто рабочее место биржевых маклеров, а символ открытости, гласности и прозрачности биржевых торгов. "Если раньше биржевые торги проводились в отдельных кабинетах за закрытыми дверями, то сегодня любой посетитель биржи может понаблюдать, как они проходят, как совершаются сделки и насколько профессионально маклеры выполняют свои обязанности. Уверен, что уровень доверия к биржевой площадке как инструменту торговли существенно возрастет", - сказал он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-