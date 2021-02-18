Биржевая торговля способствует диверсификации экспорта белорусской молочной продукции - мнение

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевая торговля способствует диверсификации экспорта белорусской молочной продукции. Такое мнение высказал Александр Казючиц - официальный представитель в Беларуси компании Olam International (Сингапур), которая является одним из мировых лидеров в области поставок и производства сельскохозяйственной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

"В период высокого спроса на продукты питания на мировых рынках белорусская молочная продукция имеет все шансы потеснить конкурентов из Евросоюза и Новой Зеландии. При этом использование площадки Белорусской универсальной товарной биржи будет не только обеспечивать отечественным экспортерам максимально выгодные ценовые условия, но и поможет расширить географию внешней торговли. Биржевые торги особенно эффективны, когда рынок на подъеме, а сейчас именно этот случай", - сказал Александр Казючиц.

Эксперт также отмечает, что узнаваемость производимой в Беларуси молочной продукции в мире постепенно растет. В частности, ряд деловых партнеров Olam в странах Юго-Восточной Азии регулярно интересуется закупкой именно белорусского сухого молока и сыворотки. "К примеру, мы поставляем достаточно большие объемы молокопродуктов в Бангладеш. Некоторые местные покупатели специально заказывают сухое молоко белорусского производства. То есть уже есть доверие к бренду "сделано в Беларуси", и они готовы платить за него", - подчеркнул представитель Olam International.

"В целом, на мой взгляд, Юго-Восточная Азия - очень перспективное направление для белорусских предприятий, которое может стать хорошим дополнением к рынку России. Главное - обеспечить ритмичность поставок, строгий контроль качества, надлежащую упаковку и проработать оптимальную логистику. Диверсификация экспортных рынков надежно застрахует белорусских поставщиков от любых конъюнктурных изменений и позволит формировать более гибкую сбытовую политику", - считает Александр Казючиц.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-