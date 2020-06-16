Биржевой экспорт рапсового масла вырос в 3 раза

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам биржевых торгов в январе - мае 2020 года экспорт рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос в три раза как в денежном, так и в натуральном выражении, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Более чем в три раза - до Br15,4 млн вырос в январе - мае объем экспорта рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу. В натуральном выражении поставки этой продукции за рубеж также увеличились в три раза - до 9,3 тыс. т. Основными рынками сбыта являются страны Европейского союза: Латвия, Литва, Швейцария и Эстония", - отметил Роман Янив.

Аналитики БУТБ полагают, что восходящий тренд, наметившийся на биржевом рынке рапсового масла, вероятнее всего, сохранится до конца года. Этому будет способствовать как рост предложения со стороны отечественных производителей, так и расширение круга иностранных покупателей, использующих биржевую площадку.

"Беларусь наряду с Россией и Украиной входит в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла на рынок Евросоюза. Если раньше практически весь объем экспорта приходился на внебиржевые сделки, то сегодня все больше экспортеров переключаются на биржевую площадку как альтернативный канал сбыта. При этом биржа постоянно привлекает новых покупателей, усиливая конкуренцию в ходе торгов. Что касается прогнозов на текущий год, то конъюнктура складывается весьма благоприятная. Вызванное пандемией коронавируса снижение производства рапсового масла в ЕС будет стимулировать импорт, а значит, и цены будут удерживаться на достаточно высоком уровне, по крайней мере, в ближайшей перспективе", - считают эксперты БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В январе - мае 2020 года совокупный товарооборот секции сельхозпродукции БУТБ составил Br335 млн, в том числе экспорт Br28 млн. Ключевые экспортные позиции - сухое молоко и сыворотка, продукция переработки масличных культур, сливочное масло, сычужные сыры, мясо.-0-