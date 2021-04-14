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14 апреля 2021, 12:38

Биржевой товарооборот Беларуси с Китаем за I квартал достиг $7,5 млн

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевой товарооборот Беларуси с Китаем за первый квартал 2021 года достиг $7,5 млн. Об этом сообщил журналистам председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Александр Осмоловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн посетил биржу, и председатель правления БУТБ считает, что этот визит - знак того, что китайское правительство и глава дипломатической миссии придают особое значение биржевой торговле. "В последние два года у нас очень активно развивается биржевая торговля между Китаем и Беларусью. Рост на сессиях наблюдаем практически по всем товарным позициям, которые выставляем на продажу на Китай. БУТБ разработала ряд инструментов, которые помогают китайским компаниям просто, быстро и эффективно выйти на белорусский рынок, и непосредственно биржа своими механизмами упростила поиск партнеров на белорусском рынке, сделала покупку и продажу товаров быстрой", - отметил Александр Осмоловский.

Александр Осмоловский
Александр Осмоловский

Через БУТБ не только продаются белорусские товары в Китай, но и приобретается китайская продукция. Китайская сторона покупает в основном такие товары, как пиломатериалы, рапсовое масло, сухое молоко. Сейчас планируется совершать сделки на биржевых торгах по покупке белорусского сахара. Из Китая отечественные компании поставляют в Беларусь металлопродукцию. "Китайские компании все больше и больше приходят к нам, их количество, как участников биржевых торгов, постоянно увеличивается, и мы наблюдаем рост как по количеству участников, так и по объемам торговли. Если в 2019 году у нас на биржевых торгах еще не было ни одной китайской компании, то сегодня по результатам первого квартала 2021 года уже 40 китайских компаний, а также два китайских брокера, которые работают в интересах китайских компаний. Если же говорить об итогах нашей торговли с Китаем, то они еще пока не совсем впечатляют, но уже можно по динамике видеть, насколько они развиваются. Так, если за 2020 год наш биржевой товарооборот с Китаем составлял $13,5 млн, то за первый квартал 2021 года он достиг $7,5 млн. Я прогнозирую, что по итогам года мы превзойдем результат 2020 года", - подчеркнул глава БУТБ.

По его информации, сегодня пул нерезидентов биржи состоит из около 5 тыс. компаний из 63 стран мира, которые аккредитованы и работают через биржевые торги.

"К сожалению, китайский рынок начал осваиваться не так давно. Традиционно первые места у нас по экспортным позициям занимают европейские страны, 82% экспорта, который продается через биржевые торги, - это экспорт в страны ЕС. Сегодняшний визит посла Китая - знаковый, это показатель того, что биржевые торги заняли определенную роль в нашем взаимном торговом обороте, Китай заинтересован биржевыми торгами, потому что биржа позволяет субъектам хозяйствования Китая очень быстро найти партнеров в Беларуси и эффективно заключить сделки", - отметил Александр Осмоловский.

Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн в свою очередь отметил, что он специально решил посетить сегодня именно БУТБ, потому что сотрудничество между Китаем и Беларусью развивается очень хорошо и плодотворно, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. "В этой области биржа играет очень активную роль именно во время пандемии, поскольку сделки можно совершать онлайн, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. БУТБ играет очень важную роль для диверсификации торговли между Китаем и Беларусью", - подчеркнул дипломат.-0-

Фото Сергея Шелега

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