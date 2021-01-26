Биржевые брокеры обеспечивают треть товарооборота БУТБ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в 2020 году вырос на 16%, до Br5,3 млрд. Порядка 33% этой суммы обеспечили биржевые брокеры и их клиенты, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы около 50 брокеров, в том числе 10 нерезидентов из Германии, Китая, Латвии, Литвы, Польши и России. Согласно обновленному рейтингу деловой активности биржевых брокеров, абсолютными лидерами по количеству и объемам сделок, совершенных в прошлом году, стали УП "Беллесэкспорт" (Беларусь), ОАО "Белорусская лесная компания" (Беларусь) и Malag & Soltau GmbH (Германия). "Первые две организации являются ведущими отечественными экспортерами лесопродукции, в то время как немецкая компания - один из крупнейших поставщиков пиломатериалов в страны Европы, Азии и США. Эти же брокерские фирмы занимают три верхних строчки в рейтинге по торгам лесопродукцией", - рассказал Роман Янив.

Первое место по объему сделок с металлопродукцией у ОАО "Белстройматериалы", реализующего широкий спектр товаров для строительной отрасли, включая арматуру, проволоку и иные металлоизделия. Наибольших успехов в биржевой торговле промышленными и потребительскими товарами добилось УП "Кейсиви". Этот брокер специализируется на купле-продаже строительных материалов и оборудования.

Самым активным брокером в секции сельхозпродукции стала латвийская компания SIA Business Support Services, которая ранее в основном привлекала на БУТБ покупателей пиломатериалов и круглого леса. Выйти на первую позицию в рейтинге по сельхозтоварам в 2020 году позволило рапсовое масло, которое благодаря SIA Business Support Services в значительных объемах поставлялось в страны Балтии и Швейцарию.

"Торговля на бирже через брокера - распространенная мировая практика. Такую схему работы нередко выбирают иностранные компании и организации, для которых биржевые торги не являются основным торгово-закупочным инструментом. При этом доля сделок, совершаемых при содействии брокеров, ежегодно увеличивается", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-