4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевые экспортные торги рапсовым маслом будут проводиться чаще, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

"БУТБ с 4 августа будет проводить экспортные торги продукцией переработки масличных культур дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Это позволит удовлетворить резко возросший спрос на отечественное рапсовое масло и шрот со стороны иностранных покупателей, а также расширит сбытовые возможности белорусских экспортеров", - сказал Роман Янив.

Сумма экспортных сделок с рапсовым маслом по итогам января-июля превысила $12 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом объемы торгов растут не только в денежном, но и в натуральном выражении. Если за 7 месяцев прошлого года за рубеж было реализовано 7,2 тыс. т рапсового масла, то в текущем году этот показатель уже превысил 16 тыс. т. Крупнейшим покупателем данной продукции является Швейцария: с начала года на этот рынок реализовано рапсовое масло на сумму $4,8 млн. Компании из Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии также регулярно участвуют в торгах на биржевой площадке.

"Ожидается, что введение дополнительной торговой сессии по рапсовому маслу будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта этой продукции, повышению уровня конкуренции среди покупателей и диверсификации рынков сбыта", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная ее функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-