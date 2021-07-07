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07 июля 2021, 12:59

Биржевые продажи семян и средств защиты растений увеличились более чем в 3 раза

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года общая сумма сделок по закупке семян и средств защиты растений на Белорусской универсальной товарной бирже достигла Br102,7 млн. Это в 3,4 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В сегменте семян самыми востребованными позициями были семена озимого рапса и тритикале, а в сегменте средств защиты растений - гербициды и фунгициды. При этом использование биржевого механизма позволило нивелировать рост цен на данную продукцию, несмотря на повышенный спрос в период посевного сезона.

"Среднее снижение цены в ходе торгов составляет порядка 15-17%, что с запасом перекрывает сезонное подорожание семенного материала и средств защиты растений. Удерживать цены на приемлемом уровне получается за счет высокой концентрации продавцов. В каждой торговой сессии участвуют 60-70 компаний-поставщиков, а в разгар посевного сезона - около 100. Учитывая такой объем предложения, все заявки на покупку, как правило, удовлетворяются, а количество сделок варьируется от 350 до 700 в зависимости от уровня спроса. Возможность оперативно произвести закупку по более низкой цене, чем на внебиржевом рынке, способствует приходу на биржевую площадку новых компаний, в то время как уже действующие участники расширяют применение биржевой схемы. Например, на последних торгах крупная компания, которая ранее всегда выступала в роли продавца, впервые заключила сделку на покупку. Надеемся, что этот прецедент положит начало новой тенденции", - отметили в пресс-службе.

Регулярные сессионные торги семенами для посева и средствами защиты растений проводятся на БУТБ с декабря 2019 года. В прошлом году сумма сделок с данной продукцией составила Br53,7 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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