Биржи Беларуси и России обсудили создание единого биржевого товарного рынка СГ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обсудили перспективы создания единого биржевого товарного рынка в Союзном государстве Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В переговорах приняли участие председатели правления БУТБ и СПбМТСБ, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович. Мероприятие прошло в смешанном (онлайн и офлайн) формате.

"Устранение барьеров и создание единых условий для конкуренции - базовое условие для формирования общего товарного рынка Беларуси и России", - заявил Владимир Колтович.

"Участники пришли к общему мнению, что биржевая торговля может стать одним из успешных интеграционных проектов, реализованных нашими странами. Тем более что в этой сфере мы уже прошли достаточно длинный путь и достигли определенных результатов. На сегодня нет никаких препятствий для использования технологического и интеллектуального потенциала товарных бирж в качестве инструмента реализации интеграционных программ Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, особое внимание было уделено преимуществам межбиржевой интеграции. В частности, по словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, объединение опыта, знаний и технических компетенций белорусской и российской бирж придадут мощный стимул развитию биржевых товарных рынков двух стран и создадут предпосылки для устойчивого роста взаимного товарооборота.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться гораздо большего как в развитии национальных товарных рынков, так и укреплении наших позиций на мировой арене. Вы поможете усилить наши слабые стороны, а мы - ваши. Например, у вас очень хорошо проработана тема торговли энергоресурсами и срочный рынок, в то время как мы можем поделиться опытом в экспорте лесопродукции. Кроме того, вам наверняка будут интересны наши наработки в области транзитной биржевой торговли, когда и продавцом, и покупателем являются компании - нерезиденты Беларуси", - резюмировал Александр Осмоловский.

С мнением белорусских коллег согласился и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, отметив важность биржевой торговли как одного из драйверов белорусско-российской экономической интеграции. "На мой взгляд, приоритетное использование механизма биржевой торговли в рамках союзных программ будет способствовать их ускоренной реализации. Ведь биржа - это не просто площадка, где аккумулируются спрос и предложение на товары, формируются объективные ценовые индикаторы и обеспечивается равный доступ к ресурсам для всех субъектов хозяйствования. Биржа - это в первую очередь чрезвычайно эффективный инструмент по демонополизации рынка и устранению торговых барьеров. При этом в полной мере учитываются интересы государства: исключается коррупционная составляющая, снижаются цены, увеличиваются налоговые поступления, активизируется предпринимательская деятельность, повышаются темпы роста экономики. В этой связи объединение биржевых рынков Беларуси и России, безусловно, создаст благоприятную почву для претворения в жизнь многих других интеграционных проектов в экономической сфере и позволит успешно решать стратегические задачи, стоящие перед нашими странами", - считает он.

По итогам встречи стороны приняли решение подготовить проект плана взаимодействия, предусматривающего мероприятия по снятию барьеров в биржевой торговле, а также рассмотреть возможность совместных действий по реализации сырьевых товаров в третьи страны с использованием биржевых механизмов.

Белорусская универсальная товарная биржа создана в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-