Биржи Беларуси и России обсудили создание единого биржевого товарного рынка СГ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 29 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:29 Что ждет деревообработку, зачем Беларуси свой картон и появится ли налог на квартиру? О чем Лукашенко говорил в Добруше Президент
18:15 Полочанин приговорен к ограничению свободы за оскорбление милиционера в соцсети Происшествия
18:13 Совет ЕЭК принял техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки Экономика
18:09 Совет ЕЭК изменил техрегламент на тракторы Экономика
18:06 Страны СНГ намерены активизировать взаимодействие в образовательной сфере Общество
18:04 Кирилл Премудров стал автором самого красивого гола 27-го тура Спорт
17:59 Евразийский межправсовет пройдет 18-19 ноября в Ереване Политика
17:50 Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС Общество
17:47 Три района Гомельской области завершили уборку кукурузы на зерно Регионы
17:29 Жителя Пружан осудили на год "химии" за избиение прохожего Происшествия
17:28 Новогодние игрушки из 75 стран можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее Культура
17:21 Головченко: экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить $2 млрд Экономика
17:15 Исаченко проведет 2 ноября прямую телефонную линию Общество
17:13 Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:13 Глава полиции Лондона предупредила о высокой вероятности терактов накануне Рождества В мире
17:10 Карпов: вакцины против COVID-19 дают очень схожий результат Общество
17:00 Движение на МКАД в направлении пр.Дзержинского временно затруднено из-за аварии Регионы
16:53 Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС Экономика
16:52 Минэнерго: предприятия полностью удовлетворяют повышенный спрос потребителей на топливный торф Экономика
16:49 В России столкнулись легковушка и автобус, пострадали 12 человек В мире
16:45 Пресс-конференция о третьем региональном форуме #GBCregions пройдет в БЕЛТА 1 ноября Общество
16:39 Биржи Беларуси и России обсудили создание единого биржевого товарного рынка СГ Экономика
16:39 Дирижер балета "Конек-Горбунок": в Большом театре впервые прозвучит музыка Щедрина Культура
16:32 Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику Регионы
16:32 Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах Происшествия
16:30 Карпов: переболевшим COVID-19 не стоит затягивать с вакцинацией Общество
16:15 Городской субботник проведут в Бресте 30 октября Регионы
16:12 В Минской области за 9 месяцев задержано более 2,5 тыс. нетрезвых водителей Регионы
16:11 Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг Экономика
16:10 В Витебске представили маляванки из 14 районов области Культура
Все новости
Все новости
Экономика
29 октября 2021, 16:39

Биржи Беларуси и России обсудили создание единого биржевого товарного рынка СГ

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обсудили перспективы создания единого биржевого товарного рынка в Союзном государстве Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В переговорах приняли участие председатели правления БУТБ и СПбМТСБ, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович. Мероприятие прошло в смешанном (онлайн и офлайн) формате.

"Устранение барьеров и создание единых условий для конкуренции - базовое условие для формирования общего товарного рынка Беларуси и России", - заявил Владимир Колтович.

"Участники пришли к общему мнению, что биржевая торговля может стать одним из успешных интеграционных проектов, реализованных нашими странами. Тем более что в этой сфере мы уже прошли достаточно длинный путь и достигли определенных результатов. На сегодня нет никаких препятствий для использования технологического и интеллектуального потенциала товарных бирж в качестве инструмента реализации интеграционных программ Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, особое внимание было уделено преимуществам межбиржевой интеграции. В частности, по словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, объединение опыта, знаний и технических компетенций белорусской и российской бирж придадут мощный стимул развитию биржевых товарных рынков двух стран и создадут предпосылки для устойчивого роста взаимного товарооборота.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться гораздо большего как в развитии национальных товарных рынков, так и укреплении наших позиций на мировой арене. Вы поможете усилить наши слабые стороны, а мы - ваши. Например, у вас очень хорошо проработана тема торговли энергоресурсами и срочный рынок, в то время как мы можем поделиться опытом в экспорте лесопродукции. Кроме того, вам наверняка будут интересны наши наработки в области транзитной биржевой торговли, когда и продавцом, и покупателем являются компании - нерезиденты Беларуси", - резюмировал Александр Осмоловский.

С мнением белорусских коллег согласился и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, отметив важность биржевой торговли как одного из драйверов белорусско-российской экономической интеграции. "На мой взгляд, приоритетное использование механизма биржевой торговли в рамках союзных программ будет способствовать их ускоренной реализации. Ведь биржа - это не просто площадка, где аккумулируются спрос и предложение на товары, формируются объективные ценовые индикаторы и обеспечивается равный доступ к ресурсам для всех субъектов хозяйствования. Биржа - это в первую очередь чрезвычайно эффективный инструмент по демонополизации рынка и устранению торговых барьеров. При этом в полной мере учитываются интересы государства: исключается коррупционная составляющая, снижаются цены, увеличиваются налоговые поступления, активизируется предпринимательская деятельность, повышаются темпы роста экономики. В этой связи объединение биржевых рынков Беларуси и России, безусловно, создаст благоприятную почву для претворения в жизнь многих других интеграционных проектов в экономической сфере и позволит успешно решать стратегические задачи, стоящие перед нашими странами", - считает он.

По итогам встречи стороны приняли решение подготовить проект плана взаимодействия, предусматривающего мероприятия по снятию барьеров в биржевой торговле, а также рассмотреть возможность совместных действий по реализации сырьевых товаров в третьи страны с использованием биржевых механизмов.

Белорусская универсальная товарная биржа создана в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь биржа Россия
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Совет ЕЭК принял техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки
Фото из архива Совет ЕЭК изменил техрегламент на тракторы
Головченко: экспорт услуг в сфере международных автоперевозок в 2022 году может превысить $2 млрд
Фото из архива Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС
Фото из архива Минэнерго: предприятия полностью удовлетворяют повышенный спрос потребителей на топливный торф
Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг
Главное
Лукашенко ознакомился с производством картона на Добрушской бумажной фабрике
Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг
Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны
"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир
"Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины
Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС
Кочанова посетила 39-ю городскую клиническую поликлинику
Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus
Вольфович вручил офицерам ВС госнаграды и объявил благодарности от имени Президента
Минтруда об изменениях в оплате труда руководителей организаций: это стимул к прибыльной работе
Воскресенский на форуме в Вероне: европейцы меняют ярлыки в отношении Беларуси на конструктивный интерес
Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей
Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября
ГПК: литовские силовики избивают беженцев и отбирают деньги
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.