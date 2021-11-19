Бишкек планируют закупить у МТЗ технику для уборки улиц

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выразил заинтересованность в покупке техники BELARUS, предназначенной для эксплуатации коммунальными службами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

"Прежде чем приехать, мы предварительно ознакомились с ассортиментом продукции и перспективами развития МТЗ, а также побывали во многих городах, изучили опыт использования коммунальных машин. И теперь готовы сделать выбор в пользу техники МТЗ. Она хорошо себя зарекомендовала. Хотим применять ее на улицах нашего города", - сказал Айбек Джунушалиев на переговорах с маркетинг-директором ОАО "МТЗ" Михаилом Кадниковым, который подтвердил готовность завода к сотрудничеству и в этом направлении.

Михаил Кадников напомнил, что в Бишкеке уже создано сборочное производство тракторов BELARUS. Там же можно собирать и машины для нужд коммунальной сферы. Площадка готова, есть квалифицированные специалисты, сервисный центр. Для запуска производства необходимо решить вопросы, связанные с поставками комплектующих.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-