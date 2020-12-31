31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес будет обязан использовать электронные накладные для прослеживаемых товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, комментируя указ №496 "О прослеживаемости товаров".

Данный документ предусматривает создание системы прослеживаемости товаров, под которой понимается информационная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с оборотом товаров.

Указом предусматривается, что при обороте товаров, подлежащих прослеживаемости, субъекты хозяйствования будут обязаны использовать электронные накладные. Перечень таких товаров будет утверждать Совет Министров.

Работу системы прослеживаемости будет обеспечивать Министерство по налогам и сборам.

Необходимую информацию в систему прослеживаемости будут собирать от трех источников - Государственного таможенного комитета, субъектов хозяйствования и операторов электронного документооборота (EDI-провайдеров).

Для работы системы прослеживаемости субъекты хозяйствования и операторы электронного документооборота обязаны выполнять установленные указом №496 требования. В частности, при операциях, связанных с оборотом прослеживаемых товаров, субъекты хозяйствования должны составлять электронные накладные и передавать их через аттестованных в Беларуси EDI-провайдеров.

EDI-провайдеры обязаны проверять поступающие к ним электронные накладные и передавать их в систему прослеживаемости.

"Новации, предусмотренные указом №496, направлены на защиту интересов добросовестных субъектов хозяйствования, повышение прозрачности оборота товаров как на территории Беларуси, так и в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в МНС.-0-