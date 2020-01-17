Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители смогут получать компенсацию, если будут использовать при производстве продукции экологичную упаковку, а не полимерную. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, комментируя указ №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подписал указ по обращению с отходами товаров и упаковки Указ отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки.

"Указом предусмотрено введение новых видов компенсации расходов. Например, за использование или обезвреживание отходов (ранее была компенсация только за сбор отходов при условии передачи на использование или обезвреживание) и за использование экологичной упаковки при производстве продукции", - отметил Геннадий Трубило. Размеры компенсации и конкретные виды отходов и упаковки, за которые она выплачивается, дополнительно установит Совет Министров.

Указ вступит в силу с 1 июля. Он придет на смену указу от 11 июля 2012 года №313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления".

Производители и поставщики товаров и упаковки, как и раньше, обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование отходов товаров и упаковки. Раньше перечень таких товаров и упаковки содержался в указе №313. Новый перечень, который будет действовать с 1 июля, должен установить Совет Министров.

Как и раньше, предусмотрены два варианта для производителей и поставщиков. Это значит, что они могут применять собственную систему сбора отходов или заключить соответствующий договор с государственным учреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" и заплатить за организацию сбора отходов. Из нового - собственная система сбора может применяться и в отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше указом №313 было ограничено.

"С принятием указа дано право нескольким предприятиям организовывать вместе свой раздельный сбор, не платя компенсацию. Раньше в указе просто было отмечено, что предприятие должно организовать сбор. Но если это малое предприятие, для него это может быть экономически нецелесообразно. Поэтому сейчас появится возможность нескольким предприятиям объединиться и организовать сбор", - пояснил Геннадий Трубило.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Самое значимое дополнение - от такой обязанности полностью освободят ИП, которые организуют розничную торговлю или общественное питание, в части упаковки ввезенных ими товаров. Такое решение принято, чтобы создать благоприятные условия для расширения деловой и предпринимательской инициативы и снять лишнюю финансовую и административную нагрузку.

"Раньше каждую упаковку нужно было взвесить и заплатить, что существенно влияло на развитие бизнеса", - обратил внимание первый замминистра.

Освобождены будут также товары и упаковки, которые используются некоммерческими организациями для выполнения своих функций, медтехника и товары медицинского назначения (кроме ртутных термометров). Освобождение коснется товаров и упаковки, которые переданы самими производителями и поставщиками на захоронение в связи с утратой потребительских свойств или в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

При этом исключено одно из оснований для освобождения от обязанности собирать отходы, которое было в указе №313. Раньше не надо было организовывать сбор упаковки товаров, которая используется в своей деятельности в качестве основных средств, материалов, сырья, запасных частей (комплектующих). Освобождение применялось независимо от способа дальнейшего обращения с отходами упаковки. Теперь порядок освобождения такой упаковки будет дополнительно урегулирован в рамках собственной системы сбора отходов.

Предусмотрены также некоторые изменения по освобождению от необходимости сбора производителей полимерной упаковки и изделий из пластмасс в связи с использованием для их производства полимерных отходов. В соответствии с указом №313, для освобождения нужно было использовать не менее 30% отходов. По новым правилам предусмотрено постепенное увеличение доли отходов в производстве для освобождения: с 2021 года - 35%, с 2023 года - 40%.

Геннадий Трубило считает, что новые подходы, заложенные в указе "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", помогут увеличить объемы переработки отходов и более эффективно организовать их раздельный сбор.

Вопрос обращения с отходами товаров и упаковки находится на особом контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией", - заявил он на совещании с руководством Совета Министров. Александр Лукашенко подчеркнул, что состояние окружающей среды - важнейшая задача, а здоровье белорусов - бесценно. Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия, заметил глава государства. "Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора", - обратил внимание Президент.-0-