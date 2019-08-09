Бизнес-день Беларуси пройдет 9 октября на Международной машиностроительной выставке в Брно

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Бизнес-день Беларуси пройдет 9 октября на Международной машиностроительной выставке MSV 2019 в чешском городе Брно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Чешской Республике.

Вопросы подготовки к данному мероприятию были рассмотрены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Чешской Республике Валерия Курдюкова с заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Чешской Республики по странам СНГ Яной Кордачевой. Во время переговоров обсуждена также программа визита делегации чешских деловых кругов в Минск и Витебск. Кроме того, речь шла о проведении двусторонних региональных форумов в Беларуси 29-31 октября.

В настоящее время двусторонние отношения с Чешской Республикой развиваются в конструктивном, прагматичном русле. Систематически проводятся межмидовские консультации по политическим вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел, консультации по консульским вопросам, а также консультации на уровне руководства экономических департаментов МИД. Осуществляется взаимодействие в рамках международных организаций.-0-