Бизнес-форум деловых кругов Беларуси и Челябинской области России пройдет онлайн 11 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум деловых кругов Беларуси и Челябинской области России пройдет 11 декабря онлайн, сообщили БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Мероприятие состоится во время XII заседания совместной рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Челябинской областью России и Беларусью, участие в котором примут министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Во время форума на отдельных онлайн-площадках пройдут В2В переговоры между компаниями двух стран по таким профильным тематикам, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность и туризм", - сообщили в палате.

Организует мероприятие Гомельское отделение БелТПП совместно с Министерством экономического развития и Центром поддержки экспорта Челябинской области.-0-