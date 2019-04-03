Бизнес и государство должны вместе работать над отказом от пластиковой упаковки - Швец

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес и государство должны вместе работать над отказом от пластиковой упаковки, заявил в эфире СТВ председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей, член Совета по развитию предпринимательства Александр Швец, сообщает БЕЛТА.

"Это очевидная задача для всех: и для бизнеса, и для власти, и для граждан - продумывать те меры, чтобы наша жизнедеятельность меньше отрицательно влияла на окружающую среду. Поэтому мы со стороны бизнеса также поддерживаем эти тенденции. Единственный вопрос заключается в темпах реализации, в оценке регулирующего воздействия тех или иных решений на предприятия, которые выпускают ПЭТ, стекло, которые выпускают напитки. Как это отразится на себестоимости продукции, насколько граждане готовы к удорожанию, как это изменит емкость рынка. Бизнес подходит с этой точки зрения к этому вопросу", - рассказал Александр Швец.

По его словам, для осуществления такого перехода в стране должна быть собственная сырьевая база. "Сейчас темпы выпуска стеклянной тары, по нашим данным, говорят о том, что та тара, которая идет в ликеро-водочную отрасль, обеспечивает больше 60% потребностей, остальная - импортируется. Для того, чтобы проанализировать, какая же емкость стеклянной бутылки нам нужна для упаковки напитков (пока берем без пива), мы должны понимать, что у нас должна быть хорошо разведана и сырьевая база кварцевых песков для производства. То есть должна быть собственная сырьевая база для производства стекла, бутылки", - отметил председатель союза.

Он подчеркнул, что при реализации данного проекта необходимо четко представлять алгоритм движения. "По нашим и мировым данным, упаковка в стекле дороже. Другое дело, что мы должны понимать, насколько она дороже, насколько эти ценовые сегменты управляемы, насколько для населения посильны. Мы должны отдавать себе отчет, как будет развиваться экономическая ситуация в отраслях - это компании, которые производят напитки, которые производят ПЭТ. Если мы перейдем на стекло, будет менее востребован ПЭТ, который сейчас выпускается, куда мы перенаправим это сырье?" - сказал Александр Швец.

Сейчас в Беларуси прорабатывается вопрос депозитной системы по возвратной таре. "Уровень проработки этого проекта достаточно высокий, требуется окончательное принятие формы реализации: кто и как будет отвечать за это, как будет двигаться, какие финансово-экономические отношения будут с потребителем этой вторичной тары? Какая будет залоговая стоимость бутылки? Это все очень важные вопросы. Главное в этом - не сама по себе стоимость, а заинтересованность гражданина не выбрасывать, а приносить, чтобы переработка была более эффективной", - добавил Александр Швец.-0-