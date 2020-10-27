Бизнес-клуб проведет презентации экономического потенциала Беларуси в Японии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин провел встречи с представителями японского бизнеса, заинтересованными в расширении торгово-экономического взаимодействия с белорусскими предприятиями-экспортерами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Токио.
"Достигнута договоренность с руководством японской компании NBR о создании стенда детских игрушек из дерева белорусского бренда Polle Toys в магазине компании в Токио, - говорится в сообщении. - Помимо этого, японский партнер принял решение о расширении линейки продукции, выпускаемой в Японии из белорусского льна".
C руководством Белорусско-японского бизнес-клуба Руслан Есин обсудил возможность презентации экономического потенциала Беларуси в Токио, а также в префектурах Сага, Окинава и Хоккайдо. Предложение принято японской стороной.-0-