Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз

10 декабря 2021 года в Минске состоится VI вручение Международной бизнес-премии "Лидер года", на котором будут представлены достижения предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, строительного комплекса, деревообработки, медицины, образования и др. Награды будут вручены в 39 номинациях. Впервые на премию "Лидер года" номинируются предприятия Нижегородской области Российской Федерации. Среди номинантов 2021 года от Республики Беларусь: Государственное предприятие "Белорусская АЭС", ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МТЗ", BKM Holding, ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, СОАО "Коммунарка", РУП "Белтаможсервис", ИООО "Дана Астра" и другие. Мероприятие пройдет в формате делового приема, с участием представителей зарубежных стран, профильных министерств и ведомств, науки, СМИ. Генеральный информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство Справочно: Премия "Лидер года" учреждена в 2016 году. В 2019 году Премия приобрела международный формат. Цель премии – популяризация успешных примеров развития предприятий на государственном и предпринимательском уровнях, повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках, укрепление международных экономических отношений, поощрение белорусских компаний. Премия "Лидер года 2021" проводится при поддержке Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям, СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства". Организатор – ООО "Остинформ". Наши контакты: тел. +375-17-399-51-09 e-mail: info@lidergoda.by www.lidergoda.by Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!