Бизнес против изоляции из-за коронавируса - Бочарников

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бизнес против изоляции из-за коронавируса. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал бизнесмен, депутат Минского городского Совета депутатов Павел Бочарников.

Пандемия коронавируса поставила многие страны, в том числе и Беларусь, перед выбором между национальной изоляцией и глобальной солидарностью. "Президентом сделана ставка на солидарность, разумность и сплоченность нации. И в этом не обойтись без нас. Я не хочу изоляции и тотального контроля. А это значит - никакой паники и четкое следование курсу на успех, как это случилось в Китае. Они вышли из этой истории еще сильнее", - отметил Павел Бочарников.

В разных странах мира, где уже ввели карантин и закрыли границы из-за коронавируса, все чаще высказывают озабоченность по поводу состояния экономики. В Беларуси от драконовских мер воздержались.

Павел Бочарников 25 лет занимается бизнесом, руководит людьми. "Знаю, как сложно брать на себя ответственность за решения, отличающиеся от стандартных. Они не всегда популярны и не всегда поддерживаются всем коллективом. Но именно от того, насколько четко исполняются решения, зависит достижение поставленных целей", - подчеркнул он.

Собеседник отметил, что как бизнесмен понимает, насколько важно сейчас собственникам и руководителям предприятий внимание власти к их проблемам. Как депутат, он осознает, что государству нельзя потерять налоговые отчисления, ведь это социальные обязательства. Ряд предложений по помощи бизнесу без дополнительных прямых расходов из бюджета Павел Бочарников изложил в своем Facebook и призвал всех заинтересованных обсудить их и внести свои. В числе его идей - предоставить на первый и второй квартал возможность отсрочки уплаты налогов без оплаты штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств перед бюджетом. Это решение, считает он, позволит снизить риск по несвоевременной выплате зарплат. Кроме того, по мнению бизнесмена, необходимо запретить все внеплановые проверки, разрешить предприятиям любой формы собственности продажу просроченной дебиторской задолженности с дисконтом, не признавая это факторингом. Это позволит быстро получить в обмен на уже имеющийся актив денежные средства, а не обращаться за кредитом в банк.

В Беларуси готовится комплекс мер по поддержке бизнеса. Павел Бочарников высказался за то, чтобы необходимые решения принимались быстрее. Бизнесу это позволит в нынешнее непростое время выжить без огромных потерь, а стране в конечном итоге стать сильнее.-0-