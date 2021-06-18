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18 июня 2021, 14:04

Бизнес-союз им.Кунявского и МНС подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского и Министерство по налогам и сборам подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в БСПН.

Стороны договорились проводить совместную работу по распространению знаний, соблюдению и совершенствованию налогового законодательства.

Как отмечается в документе, налоговые органы признают важность активного участия гражданского общества с использованием современных механизмов общественного контроля. "Принятие обществом приоритета добровольной и полной уплаты налогов, нетерпимость к фактам уклонения от налогообложения, включая выплаты заработной платы "в конвертах", достигается не односторонними действиями государства, а совместными усилиями с институтами гражданского общества. При этом объединения предпринимателей (союзы, ассоциации) являются одной из наиболее эффективных форм влияния субъектов хозяйствования на экономическую политику государства", - говорится в сообщении.

Планируется, что в соответствии с уставными целями и задачами, бизнес-союз будет активно содействовать повышению налоговой культуры, а также пропагандировать нетерпимость к фактам сокрытия и неуплаты налогов.

Со своей стороны МНС обязалось давать разъяснения по вопросам налогообложения на запросы БСПН, а также принимать участие в экспертных и иных мероприятиях бизнес-союза, связанных с применением налогового законодательства.

"Надеемся, что подписанное соглашение позволит наладить более тесное взаимодействие с налоговыми органами в интересах белорусского бизнеса, более продуктивным станет обсуждение реформ фискальной системы, кроме того, бизнес получит исчерпывающие разъяснения МНС к нормам налогового законодательства", - подчеркнула директор и сопредседатель БСПН им. профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич.

В последние месяцы налоговые органы в ряде случаев трактовали использование субъектами хозяйствования льготных режимов налогообложения как минимизацию налоговых обязательств, что влекло применение санкций и штрафов. В этой связи дирекция БСПН и членские организации союза рассчитывают получить разъяснения МНС относительно практик применения ст.33. Налогового кодекса. "Такие разъяснения должны внести ясность в правила игры и создать более стабильные условия для осуществления хозяйственной деятельности в рамках особых режимов налогообложения, определенных белорусским законодательством", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что одной из площадок для подобного обсуждения станет ближайшее заседание Республиканского клуба директоров БСПН.-0-

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Министерство по налогам и сборам сотрудничество
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