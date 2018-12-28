Бизнес-союзы отмечают прогресс во взаимодействии с властью по либерализации условий для бизнеса

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-союзы отмечают очевидный прогресс во взаимодействии с властью в вопросах либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси. Об этом заявила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, посвященного реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства" и пакета документов, направленных на стимулирование деловой инициативы, которые были приняты в конце 2017 года.

"В последнее время действительно наблюдается определенный прогресс во взаимодействии бизнеса и власти, с учетом интересов общества. Надеюсь, что и дальше мы будем двигаться по пути либерализации", - отметила глава бизнес-союза.

В частности, активно обсуждаются с государственными органами инициативы бизнес-сообщества, которые касаются обязательных отчислений в ФСЗН. Социальные отчисления белорусских субъектов хозяйствования в настоящее время составляют 34% от фонда оплаты труда. Это значительно выше, чем в других государствах - членах ЕАЭС (например, в России - 28%, в Казахстане - 12%), что отражается на цене и, соответственно, конкурентоспособности белорусской продукции. "Поэтому речь идет о постепенном перераспределении нагрузки между нанимателем и работниками. Эти вопросы рассматривались на уровне рабочей группы при Совете Министров, и достигнута договоренность вернуться к ним в 2019 году", - рассказала Жанна Тарасевич.

Еще один вопрос - неналоговые платежи, такие как плата за дороги, обязательное страхование, контрольные идентификационные знаки (КИЗ) и другие. В частности, планируется обсудить предложения бизнеса об отмене КИЗ на отдельные категории товаров. "Просто отказаться от КИЗ невозможно, по многим позициям они имеют положительный эффект, например, позволяют решить проблему борьбы с контрафактом. Но по такой продукции, как безалкогольные напитки, чай, кофе, в себестоимости которой КИЗ составляют до 5%, их отмена может стать достаточно большим резервом для снижения себестоимости", - полагает глава бизнес-союза.

Бизнес также принимает активное участие в обсуждении проекта закона об экономической несостоятельности и банкротстве. "Подготовлены замечания и предложения по этому законопроекту. Думаю, что работа продолжится, инициатив у бизнеса еще много", - отметила Жанна Тарасевич.-0-