Бизнес стран ЕАЭС проинформирует ЕЭК о возникших из-за коронавируса барьерах в торговле

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультативный совет торгово-промышленных палат государств Евразийского экономического союза соберет от предпринимателей информацию о барьерах в торговле и перемещении в ЕАЭС медицинских и других товаров повышенного спроса, возникших из-за пандемии коронавируса. Соответствующие предложения будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося сегодня в формате видеоконференции по инициативе Белорусской торгово-промышленной палаты совещания руководителей торгово-промышленных палат государств ЕАЭС.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович рассказал о принимаемых в ЕАЭС мерах по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии. В частности, он рассказал о комплексе срочных антикризисных стабилизационных мер и мер по восстановлению и дальнейшему развитию экономик стран ЕАЭС, утвержденных Евразийским межправительственным советом. "Комиссия в режиме реального времени стремится содействовать устранению препятствий во взаимной торговле и сотрудничестве, - отметил Михаил Мясникович. - Отменен ряд процедур оценки соответствия медицинских товаров для их быстрого поступления на рынки стран союза, предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы для отдельных отраслей экономики. Еще одна проблема, решением которой мы занимаемся постоянно, - обеспечение бесперебойной работы транспортных грузовых перевозок".

По мнению Михаила Мясниковича, необходимо помочь предприятиям промышленности, транспорта, услуг, оказавшимся в сложной ситуации. "Надо им помочь на возвратной, но льготной основе, с отсрочкой на два-три года, - сказал он. - Макроэкономисты могут возразить, что это негативно скажется на курсе национальных валют и инфляции. Да, это так, но надо поддержать сферу материального производства и услуг - и тогда плавно выйдем из кризиса".

Председатель Коллегии ЕЭК призвал торгово-промышленные палаты совместно с Евразийским фондом стабилизации и развития и Евразийским банком развития отрабатывать новые формы поддержки бизнеса, в первую очередь малого и среднего.

"Вызывает беспокойство, что отдельные национальные регуляторы принимают односторонние решения в поддержку собственной экономики, чем зачастую создают дополнительные трудности для партнеров по Евразийскому экономическому союзу, - констатировал Михаил Мясникович. - Это все провоцирует принятие ответных мер, еще более жестких. Поэтому все решения должны быть в обязательном порядке согласованы".

Руководители торгово-промышленных палат обсудили национальные меры и договорились объединить усилия, чтобы при поддержке ЕЭК выработать совместные решения по укреплению сотрудничества и стимулированию экономического строительства в ЕАЭС в условиях кризиса. По итогам заседания руководители национальных палат государств ЕАЭС приняли обращение к бизнесу. "Обращаемся к предпринимателям наших стран с просьбой информировать о возможностях, потребностях и проблемах сотрудничества с партнерами в рамках ЕАЭС, барьерах в торговле и перемещении на территории стран ЕАЭС медицинских и других товаров повышенного спроса, возникшего в связи с пандемией коронавируса, предложениях по интенсификации интеграционных процессов и ускорению формирования единого экономического пространства ЕАЭС", - говорится в документе.

Консультативный совет торгово-промышленных палат государств ЕАЭС будет обобщать полученную информацию и направлять соответствующие предложения в Евразийскую экономическую комиссию.-0-