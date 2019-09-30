Бизнес-встречи и IT-инвестшоу - ЕЭК подвела итоги "Евразийской недели-2019"

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подвела итоги IV Международного выставочного форума "Евразийская неделя - 2019", который с 25 по 27 сентября проходил в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По данным пресс-службы, в форуме приняли участие почти 2 тыс. человек из 31 страны, причем 80% составили промышленники и предприниматели. "Это принципиально значимо с учетом того, что форум был задуман именно как площадка диалога между бизнесом и властью стран Евразийского экономического союза, - отметили в пресс-службе. - Существенным результатом стала активность переговорного процесса на полях форума: в мобильном приложении, разработанном специально для участников "Евразийской недели", было зафиксировано проведение более 350 бизнес-встреч".

На пленарном заседании председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян сделал акцент на сотрудничестве государств ЕАЭС в цифровой сфере. "У нас есть исторический шанс выстроить свою собственную цифровую повестку, понять, в чем наши преимущества, и претендовать на то, чтобы Евразийский союз стал глобальным игроком, - сказал он. - В одиночку ни одна страна не в состоянии решить эту проблему, мы будем неконкурентоспособны. Крупнейшие транснациональные корпорации уже имеют преимущество, так как они набрали огромные базы данных и находят наиболее оптимальные и быстрые решения на их основе, в итоге предоставляют свои услуги по наиболее низким ценам. Сегодня мы реализуем проекты, которые позволят нам включиться в эту борьбу".

Перспективам создания общего евразийского рынка энергоресурсов была посвящена панельная сессия с участием экспертов по энергетике. На ней была озвучена информация, что общие рынки электроэнергии, а также газа, нефти и нефтепродуктов появятся в ЕАЭС не позднее 2025 года: к этому моменту будет окончательно завершен процесс принятия и вступления в силу требуемых нормативных правовых актов.

Особое внимание участников форума было уделено расширению контактов на внешних рынках и рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Этой проблематике была посвящена панельная сессия "ЕАЭС: интеграция в глобальный рынок и возможности на рынках АТР". "В условиях нестабильности мировой экономики, которая привела к низким темпам международной торговли, мы ищем источники роста. И рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в силу растущей емкости и улучшающегося благосостояния населения для нас представляют фактор драйверов развития", - заявила на панельной сессии член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

На площадке форума прошло награждение победителей конкурса "Евразийские цифровые платформы". Лучшим стал разработанный коллективом авторов из Армении проект SmartCheck, предполагающий развитие платформы для проверки подлинности товаров с помощью микрочипов. Белорусский проект "Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в ЕАЭС" победил в категории "Симпатии Евразийской экономической комиссии".

Молодежный трек мероприятий форума был сконцентрирован вокруг повестки "Школы молодого лидера ЕАЭС", объединившей молодежных активистов и начинающих дипломатов из стран-участниц. Проведение школы было направлено на расширение процессов взаимодействия молодежи стран союза, создание новых возможностей для реализации молодежных инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.

Программа форума включала в себя также мероприятия, ориентированные на практические бизнес-результаты: закупочные сессии для малых и средних производителей сельхозпродукции, биржу контактов в сфере горнодобывающей промышленности ЕАЭС, IT-инвестшоу с участием проектов-финалистов международного конкурса инновационных проектов.-0-