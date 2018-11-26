Бюджет Беларуси 2019 года планируется с большей социальной направленностью

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Бюджет Беларуси следующего года получит большую социальную направленность по сравнению с 2018 годом. Об этом после совещания у Президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год, рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Усилится социальная направленность бюджета. Все расходы, связанные именно с социальной составляющей (образование, здравоохранение, социальная политика), растут в реальном выражении более чем на 5%, в номинальном - 11-12% по сравнению с исполнением бюджета текущего года", - сообщил министр финансов.

По его словам, предполагается и дальнейшее поэтапное увеличение заработной платы в бюджетном секторе. "То есть мы уже в четвертом квартале текущего года планируем выйти на соотношение между средней заработной платой в бюджетном секторе и средней заработной платой по экономике в 80%. И планируем сохранить этот уровень в течение всего следующего года", - отметил Максим Ермолович.

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