Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за пандемии и ситуации с нефтью - Минфин

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:37 Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК Экономика
18:29 Шпаковский: отдаю свой голос на выборах за развитие страны, а не за неопределенность Общество
18:24 ВОЗ направила в Ливан медикаменты для лечения пострадавших при взрыве В мире
18:21 Профсоюзы Брестской области делегировали на выборы более 2 тыс. наблюдателей Регионы
18:19 Минфин не планирует увеличивать лимиты по госдолгу в 2020 году Экономика
18:11 Костевич: Минтруда прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования Общество
18:03 Костевич вручила награды соцработникам и волонтерам за большой вклад в борьбу с COVID-19 Общество
17:59 Фабрика "8 Марта" может получить поддержку через инновационный фонд Регионы
17:58 В Беларуси планируют усовершенствовать систему закладки плодоовощной продукции в стабфонды Экономика
17:56 Давно определилась с выбором, и он остается неизменным - председатель ассоциации многодетных родителей Общество
17:52 Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" пройдет онлайн Афиша
17:52 Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 113 В мире
17:48 Экспорт белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос на 6,4% Экономика
17:41 Назаров рассчитывает на развитие инновационных центров в Беларуси Экономика
17:34 БГУ: на некоторые специальности продолжают расти проходные баллы Общество
17:29 Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за пандемии и ситуации с нефтью - Минфин Экономика
17:24 Лукашенко: справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать Президент
17:19 Аграрии Минской области намолотили 1 млн т зерна Регионы
17:19 Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Президент
17:17 Новый томограф ввели в эксплуатацию в Брестском областном онкодиспансере Регионы
17:08 В Витебской области досрочное голосование проходит при активной явке - профсоюзные наблюдатели Регионы
17:07 Руководителя шарковщинского завода и сотрудников двух райпо подозревают в коррупции Происшествия
16:50 В Вороновском районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась Происшествия
16:46 Луговская: голосую досрочно и отдаю свой голос за любимую Беларусь Общество
16:33 Нельзя быть безразличным к судьбе своей страны - в Могилевской области проходит досрочное голосование Регионы
16:30 Республиканский педсовет пройдет в августе в Пинске Регионы
16:27 Под Березой два лейтенанта спасли тонувших в карьере детей Происшествия
16:06 Спортсменки "Минска" стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве Спорт
16:03 Жители Польши получают посылки с неизвестными семенами из Китая В мире
16:02 От давления до реальных угроз: наблюдатель рассказала об инциденте на одном из участков Общество
Все новости
Все новости
Экономика
05 августа 2020, 17:29

Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за пандемии и ситуации с нефтью - Минфин

Юрий Селиверстов. Фото из архива
Юрий Селиверстов. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Костевич вручила награды соцработникам и волонтерам за большой вклад в борьбу с COVID-19
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии, сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне Br3,7-4 млрд. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с учетом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад), прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более Br2 млрд", - сообщил Юрий Селиверстов.

Плановый дефицит бюджета увеличен с первоначальных Br900 млн до Br2,1 млрд. По итогам этого года он может составить до Br5 млрд. При этом министр подчеркнул, что здесь нет ничего сверхъестественного, в нем отражена реструктуризация задолженности комбинатов хлебопродуктов на сумму около Br1,3 млрд. Как пояснил Юрий Селиверстов, у Минфина есть остатки в белорусских рублях, накопленные за предыдущие профицитные годы, в условиях выпадения доходов они будут привлекаться для выполнения всех обязательств.

Министр обратил внимание, что бюджет нынешнего года исполняется в условиях замедления экономической активности, были проблемы, связанные с неблагоприятной эпидситуацией в Беларуси и основных странах - торговых партнерах. Кроме того, в первом полугодии были определенные трудности в работе нефтехимического комплекса, связанные с урегулированием поставок нефти.

При этом все риски оказались сконцентрированы на уровне республиканского бюджета, что хорошо для бюджетов регионов, где сосредоточены социальные обязательства, уточнил Юрий Селиверстов.

По итогам января - июля дефицит республиканского бюджета составил Br1,4 млрд. Доходы сложились на уровне Br12,8 млрд, расходы - Br14,2 млрд.

Поступление доходов сложилось ниже прошлогоднего уровня на Br1,5 млрд. В запланированных объемах поступают акцизы (Br1,7 млрд), НДС (Br5,8 млрд), вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения (Br883 млн).

Не поступают в запланированных объемах вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (Br175 млн, или 13% от плана), налог на прибыль (Br260 млн, или около 18%), а также дивиденды (Br216 млн, или около 21% плана). Замедление экономической активности напрямую сказалось на объеме поступлений дивидендов и налога на прибыль, пояснил министр.

"Все расходные обязательства, и в первую очередь социальные, на сегодня исполнены в полном объеме", - отметил Юрий Селиверстов. В том числе обеспечиваются расходы на выплату зарплаты, трансферты населению (пособия, стипендии, пенсии).

На борьбу с коронавирусом потратили около Br0,5 млрд. В основном это выплаты медицинским и социальным работникам, которые проживают в соцучреждениях и работают вахтовым методом, получая соответствующие доплаты.

По оценке Минфина, около Br1 млрд расходов в этом году не будет профинансировано с учетом отмены многих мероприятий, переноса Олимпийских игр в Токио. Благодаря теплой погоде была экономия на коммунальных платежах, из-за дистанционного обучения в школах бюджет сэкономил расходы на питание.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бюджет вирус Министерство финансов Селиверстов
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК
Андрей Белковец. Фото из архива Минфин не планирует увеличивать лимиты по госдолгу в 2020 году
Фото из архива В Беларуси планируют усовершенствовать систему закладки плодоовощной продукции в стабфонды
Фото из архива Экспорт белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос на 6,4%
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров и генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко Назаров рассчитывает на развитие инновационных центров в Беларуси
Фото из архива "Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Макаров: в постковидную эпоху доминирует тема сильного, устойчивого государства
Топ-новости
Лукашенко: справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать
"О такой можно было только мечтать": Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства - справедливость и сбалансированность
Костевич: Минтруда прорабатывает механизмы продвижения добровольного пенсионного страхования
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Макей и Лебедев обсудили тему международного наблюдения за президентскими выборами
Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
"Беларуськалий" в июле обновил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары
Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья
Беларусь и АСЕАН подтвердили нацеленность на интенсификацию сотрудничества
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.