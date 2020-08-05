Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за пандемии и ситуации с нефтью - Минфин

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до Br4 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии, сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне Br3,7-4 млрд. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с учетом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад), прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более Br2 млрд", - сообщил Юрий Селиверстов.

Плановый дефицит бюджета увеличен с первоначальных Br900 млн до Br2,1 млрд. По итогам этого года он может составить до Br5 млрд. При этом министр подчеркнул, что здесь нет ничего сверхъестественного, в нем отражена реструктуризация задолженности комбинатов хлебопродуктов на сумму около Br1,3 млрд. Как пояснил Юрий Селиверстов, у Минфина есть остатки в белорусских рублях, накопленные за предыдущие профицитные годы, в условиях выпадения доходов они будут привлекаться для выполнения всех обязательств.

Министр обратил внимание, что бюджет нынешнего года исполняется в условиях замедления экономической активности, были проблемы, связанные с неблагоприятной эпидситуацией в Беларуси и основных странах - торговых партнерах. Кроме того, в первом полугодии были определенные трудности в работе нефтехимического комплекса, связанные с урегулированием поставок нефти.

При этом все риски оказались сконцентрированы на уровне республиканского бюджета, что хорошо для бюджетов регионов, где сосредоточены социальные обязательства, уточнил Юрий Селиверстов.

По итогам января - июля дефицит республиканского бюджета составил Br1,4 млрд. Доходы сложились на уровне Br12,8 млрд, расходы - Br14,2 млрд.

Поступление доходов сложилось ниже прошлогоднего уровня на Br1,5 млрд. В запланированных объемах поступают акцизы (Br1,7 млрд), НДС (Br5,8 млрд), вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения (Br883 млн).

Не поступают в запланированных объемах вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (Br175 млн, или 13% от плана), налог на прибыль (Br260 млн, или около 18%), а также дивиденды (Br216 млн, или около 21% плана). Замедление экономической активности напрямую сказалось на объеме поступлений дивидендов и налога на прибыль, пояснил министр.

"Все расходные обязательства, и в первую очередь социальные, на сегодня исполнены в полном объеме", - отметил Юрий Селиверстов. В том числе обеспечиваются расходы на выплату зарплаты, трансферты населению (пособия, стипендии, пенсии).

На борьбу с коронавирусом потратили около Br0,5 млрд. В основном это выплаты медицинским и социальным работникам, которые проживают в соцучреждениях и работают вахтовым методом, получая соответствующие доплаты.

По оценке Минфина, около Br1 млрд расходов в этом году не будет профинансировано с учетом отмены многих мероприятий, переноса Олимпийских игр в Токио. Благодаря теплой погоде была экономия на коммунальных платежах, из-за дистанционного обучения в школах бюджет сэкономил расходы на питание.-0-