Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по консервативному сценарию - Ермолович

17 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Бюджет Беларуси на следующий год сформирован исходя из консервативного сценария работы экономики, а номинальный объем республиканского бюджета по сравнению с текущим годом не увеличится. Об этом сегодня заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, уже в рамках того бюджета, который будет представлен на рассмотрение парламентариям, заложена определенная экономия по всем направлениям расходования. "То есть бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию развития экономики. Соответственно, вводится в самом бюджете режим экономии для бюджетных организаций. Но это не означает, что будет каким-то образом снижено качество бюджетных услуг. Потому что социальные направления расходования бюджета увеличиваются темпами, вдвое превышающими уровень инфляции. Мы ожидаем, что по таким основным статьям бюджета, как здравоохранение, образование, социальная политика, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6-7%", - заявил Максим Ермолович.

Он особо подчеркнул, что в целом бюджет традиционно сохраняет свою социальную направленность, несмотря на сложности, связанные с влиянием на Беларусь российского налогового маневра в нефтяной сфере. "Мы социальную составляющую бюджета не снижаем, а наоборот увеличиваем. Вместе с Фондом социальной защиты населения на различные виды социальных расходов будет направляться более 60% всех средств, которыми располагает государство. Это достаточно большой объем ресурсов, - уточнил министр.- В первую очередь это связано с социальными выплатами: заработная плата работников бюджетной сферы, пенсии, пособия, стипендии".

"Что касается бюджетных дотаций и субвенций (регионам. - Прим. БЕЛТА), то их объем также увеличивается с учетом того, что через них реализуются в основном социальные направления в расходовании бюджета. Поэтому рост этих расходов соответствует росту всего социального бюджета", - рассказал Максим Ермолович.

При этом расширяются полномочия местных органов власти. Облисполкомам предоставляется право самостоятельно расходовать определенные виды субвенций. Такие, как, например, субвенции на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Эти расходы будут по предложению облисполкомов перераспределяться по различным направлениям, что даст большую оперативность местной власти в принятии решений, на какие цели использовать эти средства", - пояснил министр.

"Что касается дотаций, то мы опять же договорились установить для себя некие среднесрочные ориентиры. В рамках проекта бюджета в той редакции, в которой он поступит в парламент, предусматривается статья, которая обязывает при формировании бюджета на 2020 год предоставлять объем поддержки регионам на уровне не меньше, чем она оказывается в 2019 году. При этом все неиспользованные остатки средств, передаваемых в виде трансфертов в местный бюджет, будут сохранены за этим местным бюджетом", - заявил Максим Ермолович.

Отвечая на вопрос, в экономии на каких расходах выражается консервативный сценарий бюджета, Максим Ермолович уточнил, что это связано с деятельностью аппарата управления - расходами на содержание государственных органов, различного рода тратами бюджетных организаций, не связанными с организацией основного вида деятельности. "То есть это и командировочные, и транспортные расходы, текущие расходы, которые опять же не связаны с оказанием бюджетных услуг", - пояснил он.

В целом все социальные стандарты, исходя из сформированного проекта бюджета, в 2019 году будут исполняться. "На 100% соблюдены все социальные стандарты, и можно сказать точно, что бюджет социально ориентирован. Базовое поручение Президента: при выполнении бюджета в 2019 году все перевыполнение доходной части зачисляется в резервный фонд и расходуется экономно и скрупулезно по решению главы государства. Бюджет стабильный и сбалансированный", - сказал журналистам замглавы Администрации Президента Николай Снопков. Ожидается, что документ поступит от главы государства в парламент уже 17 декабря.-0-