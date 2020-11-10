Бюджет Беларуси недополучит по итогам года до Br3 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти - Минфин

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси недополучит по итогам 2020 года до Br3 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти, сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом по году мы видим, что недопоступит около Br2,5-3 млрд доходов", - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.

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