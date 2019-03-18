Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" почти Br15,8 млн

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" Br15 млн 774 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Алла Сундукова.

"По итогам 2018 года поступило Br15 млн 774 тыс. К настоящему моменту на учете в ИМНС по Минску для уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме состоят 59 иностранных организаций - поставщиков таких услуг", - сообщила Алла Сундукова.

Представитель МНС напомнила, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие необходимость уплаты "налога на Google" были приняты в конце 2016 года, а начали действовать с 2018-го. "В этом году мы ничего принципиально не меняли, поскольку старались на начальном этапе работы включить в законодательстве все необходимые положения, чтобы у плательщиков не возникало вопросов при его применении", - уточнила она.

По словам Аллы Сундуковой, сейчас подходы к взиманию НДС при оказании услуг в электронной форме отрабатываются на площадке Евразийского экономического союза. "Две страны из пяти - Беларусь и Россия - уже имеют соответствующее законодательство, Казахстан проинформировал о работе над изменениями в законодательство и планах в ближайшей перспективе включить нормы о взимании НДС в электронной форме в свой Налоговой кодекс. В этой связи назрела необходимость регулирования данного вопроса в протоколе о порядке взимания косвенных налогов (является неотъемлемой частью Договора о ЕАЭС). Эта работа уже начата", - пояснила представитель МНС. В частности, в проекте изменений в указанный протокол предусматриваются единый для государств - членов ЕАЭС перечень услуг в электронной форме, а также согласовываются иные положения, необходимые для налогового администрирования уплаты НДС при оказании названных услуг во взаимной торговле государств - членов ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, в Беларуси с 1 января 2018 года иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. При взимании налога применяется стандартная ставка в 20%. На стадии подготовки законопроекта возможный объем поступлений в 2018 году оценивался МНС в размере $4 млн.-0-